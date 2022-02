Ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen asiantuntijoita Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa yli 50 tutkijaa tarkastelee ilmastonmuutosta useista näkökulmista kuten sopeutumisen kannalta, joka myös on aiheena 28.2.2022 julkistettavassa uudessa IPCC-raportissa. Millaisia ilmastonmuutoksen vaikutukset eri elämänalueilla ovat ja miten sopeutuminen tapahtuu? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjavesiin tai veden riittävyyteen, ja millaiset ovat ikiroudan sulamisen vaikutukset? Mikä yhteys ilmaston lämpenemisellä on kuolleisuuteen tai millaisia muutoksia se tuo saamelaisten kulttuuriin ja mielenterveyteen? Tutkijamme eri tieteenaloilla selvittävät myös ilmastopäästöjen hillintää kestävien tuotantomenetelmien avulla sekä siirtymistä kohti hiilineutraalia kulutusta.

Tutkimustyönsä ohella tutkijamme toimivat esimerkiksi IPCC-raporttien kirjoittajina ja päätöksenteon tukena kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, kuten YK, WHO, Arktinen Neuvosto, Suomen Ilmastopaneeli ja EU:n ilmasto-businessverkosto sekä esimerkiksi kommentoijina kansainvälisessä mediassa. He kertovat mielellään lisää ilmastonmuutoksen tutkimuksesta ja yhteiskuntavastuuta painottavien verkostojen yhteistyöstä.

Oulun yliopiston tutkijat kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) tavoitteena on analysoida tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten. Oulun yliopiston vesitekniikan professori, Suomen IPCC-työryhmän varajäsen Bjørn Kløve, p. 040 594 4514, bjorn.klove@oulu.fi, on kirjoittajana 28.2. julkaistavassa IPCC-raportissa. ”Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa lumen, roudan ja jään esiintymiseen ja nopeuttaa hydrologista kiertoa, mikä vaikuttaa pinta- ja pohjavesiin. Paikallisesti maankäytön muutos vaikuttaa vesivaroihin ja vesien tilaan merkittävästi, mitä ilmastonmuutos voi huonontaa edelleen”, Kløve kertoo.

Riitta Keiski, Suomen IPCC-työryhmän jäsen, IPCC-raporttiluonnosten kommentointi. Aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professori, p. 040 726 3018, teollisuuden kestävät tuotantomenetelmät sekä teollisuuden ja liikenteen päästöt ja niiden vähentäminen ja hyötykäyttö, kestävyyden arviointi ja arviointimenetelmien kehitys, vety- ja kiertotalouden rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Jan Hjort, IPCC:n erikoisraportin Meri ja kryosfääri muuttuvassa ilmastossa kirjoittajana vuonna 2019. Tutkimusaloina mm. arktisten alueiden luonnonmaantiede, ikirouta ja sen sulamisen vaikutukset esimerkiksi infrastruktuuriin.

Suomen Ilmastopaneelin, Kestävyyspaneelin ja Maailman terveysjärjestön WHO yhteistyökeskuksen johtaja: Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola, puh. 0406720927. Jaakkola tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia terveyteen. Hän on ryhmineen tarkastellut ilmastonmuutoksen tähänastisia vaikutuksia kuolleisuuteen sekä eri ilmastonmuutosskenaarioihin perustuvia vuosisadan loppuun asti ulottuvia kuolleisuuden ennustemalleja, ja johtaa Oulun yliopiston ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskusta.

Arktisen tutkimuksen professori Arja Rautio, puh. 040 5855776 on Suomen edustajana Arktisen neuvoston Kestävän kehityksen ja Arktisen ympäristön monitorointityöryhmissä. Hän on myös yli 200 tutkimuslaitosta yhdistävän Arktisen yliopistoverkoston (UArctic) tutkimuksesta vastaava vararehtori. Rautio vetää Oulun yliopiston Arctic Health -tutkimusryhmää, jossa ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin lukeutuu esimerkiksi alkuperäiskansojen ja pohjoisen asukkaiden mielenterveys sekä ikääntyminen. Rautio oli joulukuussa puhumassa Venäjän Arktisen neuvoston puheenjohtajuustapahtumassa.

Oulun yliopisto on jäsenmäärältään EU-alueen suurimman ilmasto-businessverkoston Climate Leadership Coalitionin (CLC) jäsen. CLC edistää siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja kulutusta niin, että se on taloudellisesti kannattavaa. Oulun yliopistosta mukana on mm. Eva Pongracz, kestävien energiajärjestelmien ja ympäristötekniikan professori, p. 040 506 1623. Hänen tutkimukseensa kuuluvat mm. pohjoisten alueiden energia- ja ympäristökysymykset, kestävä energia, energiamurros ja hiilineutraali tulevaisuus, älykkäät verkot ja energiajärjestelmät. Pongracz on mukana myös Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta -työssä.

Oulun yliopiston tutkija, kulttuuriantropologi Klemetti Näkkäläjärvi, puh. 040 5371584, klemetti.nakkalajarvi@oulu.fi, tutkii monitieteisesti ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen vaikutuksia arktisella alueella ja kansainvälisellä saamelaisalueella saamelaiskulttuuriin. Hän osallistuu aktiivisesti kansainvälisen yhteiskunnalliseen keskusteluun ilmastonmuutoksen vaikutuksista saamelaisten poronhoitokulttuuriin ja yhteiskuntaan, esim. BBC Science Focus.

Oulun yliopistossa vieraileva jäätikkötutkija, glasiologian professori Alun Hubbard, puh. +44 7522418652, on tehnyt kenttätyötä polaarialueilla yli 30 vuotta ja tutkinut jääpeitteiden reaktioita valtamerten ja ilmakehän muutoksiin ja niiden yhteyttä merenpinnan nousuun. Hubbard puhui viime marraskuussa Glasgow'n COP26-ilmastohuippukokouksessa, ja on esiintynyt muun muassa National Geographicin suurissa luontodokumenteissa. Myös YLE esittää uuden Into the Ice -dokumentin, jossa Hubbard tutkii ennätyksellisen syvää (180 metriä) sulamisreikää Grönlannin jäätikössä. Dokumentin ensi-ilta avaa arvostetun CPH:DOX-elokuvafestivaalin 21.3.2022 Kööpenhaminassa.

Ilmastomuuttoliikkeen asiantuntija, maantieteen professori Päivi Lujala, puh. 0505144375, on tutkinut, miten ihmisten mielipiteet ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista muodostuvat. Hän on mm. puhunut Environmental Peacebuilding -järjestön konferenssissa aiheesta An Intergenerational Dialogue on Climate Change, Peace, and Conflict in the Anthropocene, ja johtaa Norjan tutkimusneuvoston projektia ilmastomuuttoliikkeestä esim. Bangladeshissa.

Energiatalouden professori Maria Kopsakangas-Savolainen. Kestävä energiatalous, vaihtelevan aurinko- ja tuulienergian laajamittainen käyttö, älykkäät sähköjärjestelmät ja kulutusjousto, energiayhteisöt, kulutustottumukset. Ilmastonmuutokseen hillintään liittyvät haasteet yhteiskunnan näkökulmasta. Mukana mm. CLC:n energiateema-ryhmässä.

Apulaisprofessori Anu Soikkelin, puh. 040 865 5314 tutkimuskohteena on ilmastonmuutoksen vaikutus rakennettuun ympäristöön arktisella alueella. Samoin tarkastellaan muutoksen vaikutusta yhdyskuntiin sekä ihmisen hyvinvointiin ja koettuun paikkaidentiteettiin.

Apulaisprofessori Hannu Marttilan, p. 050 3505 605 tutkimusalueena on pohjoinen hydrologia, vesivarojen käyttö, vesiensuojelu, maankäytön vaikutukset ja veden laatu, turvemaat, vesistöjen käyttö ja säännöstely, pohjoisen ympäristön muutokset. Marttila toimii mm. Pohjois-Pohjanmaan vesienhoitotyöryhmässä, Salaojituksen Tukisäätiön valtuuskunnassa sekä Suomen Vesiyhdistyksessä.

Ellei muuta mainita, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tutkijaluettelo on vain otos laajan aihepiirin tutkijoista. Lisää Oulun yliopiston tutkijoita esimerkiksi Luonto, ympäristö ja kestävä kehitys -aiheista löydät verkkosivuiltamme.