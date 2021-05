Ilmastonmuutos arktisella alueella vaatii toimia

Jaa

Ilmastonmuutos ja sen seuraukset herkällä arktisella alueella uhkaavat jäädä kärjistyvien suurvaltojen intressien jalkoihin. Mitkä ovat tutkijoiden mielestä ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen kiireellisimmät tehtävät arktisessa ympäristössä?

Oulun yliopistossa arktisen alueen tutkimukseen on suuntautunut 150 tutkijaa eri aloilta. Tutkimme arktisia vuorovaikutuksia ja biodiversiteettia, seuraamme muutoksia arktisella alueella ja etsimme ratkaisuja muutosten seurausten lieventämiseen pohjoisessa luonnossa ja yhteiskunnassa.

Asiantuntijamme ovat median haastateltavissa:

Björn Klöve, vesitekniikan professori, p. 040 5944 514, bjorn.klove@oulu.fi. Kløve johtaa arktiseen tutkimukseen keskittyvää Arctic Interactions -profiilialaa Oulun yliopistossa. Veden riittävyys globaalina kysymyksenä, lumi ja jää, ilmastonmuutos, vesistöt ja niiden hajakuormitus, turvesoiden vedet, pohjavedet, hydrologia ja hydrauliikka.

Arja Rautio, arktisen tutkimuksen professori, p. 040 585 5776, arja.rautio@oulu.fi. Rautio on Arktisen yliopiston (University of the Arctic) tutkimusvararehtori. Arktiset terveyskysymykset, ilmastonmuutoksen, ikiroudan sulamisen ja ympäristömyrkkyjen vaikutukset terveyteen, elinympäristöön ja elämänlaatuun arktisilla alueilla, ihmisten, ympäristön ja eläinten vuorovaikutus ja yhteinen terveys.

Kirsi Latola, tutkimuskoordinaattori, puh. 0294 483 565, kirsi.latola@oulu.fi. Latola toimii arktisen tutkimuksen koordinaattorina Oulun yliopiston Thule-instituutissa ja Arktisen yliopiston (University of the Arctic) yhtenä vararehtorina vastuualueenaan verkostot.

Eva Pongrazc, kestävien energiajärjestelmien ja ympäristötekniikan professori, p. 040 5061 623, 040 7250 018, eva.pongrazc@oulu.fi. Pohjoisten alueiden energia- ja ympäristökysymykset, kestävä energia, energiamurros ja hiilineutraali tulevaisuus, älykkäät verkot ja energiajärjestelmän.

Hannu Marttila, apulaisprofessori, p. 050 3505 605, hannu.marttila@oulu.fi. Pohjoinen hydrologia, erityisesti hydrologiset prosessit, vesivarojen käyttö, vesiensuojelu, maankäytön vaikutukset ja veden laatu, turvemaat, vesistöjen käyttö ja säännöstely, pohjoisen ympäristön muutokset.

Kari Strand, geologian ja mineralogian professori, p. 040 725 7025, kari.strand@oulu.fi. Ilmastonmuutos arktisilla alueilla, jää.

Jan Hjort, luonnonmaantieteen professori, p. 050 400 8707, jan.hjort@oulu.fi. luonnonmaantiede, arktisten alueiden luonnonmaantiede ja globaalimuutos, kaupunkialueiden luonnonmaantiede, kaupunki-ilmasto, ikirouta, ikiroutahasardit, routailmiöt, geomorfologia ja maanpinnan muodot, palsasuot, geodiversiteetti eli elottoman luonnon monimuotoisuus.

Veli-Pekka Lehtola, saamelaisen kulttuurin professori, p. 040 578 0492, veli-pekka.lehtola@oulu.fi. Saamelaisuus, saamelaiset.

Anu Soikkeli, Associate Professor, p. 040 8655 314, anu.soikkeli@oulu.fi. Arkkitehtuurin historia, korjaussuunnittelu, rakennussuojelu, rakennusperinne, arktinen rakennuskulttuuri.

Lisää Oulun yliopiston arktisesta tutkimuksesta:

Arktinen tutkimus Oulun yliopistossa

Arctic interactions and global change