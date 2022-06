Ilmavirta SY:n kaupalliseksi johtajaksi

Yrittäjägallup: Nato-prosessissa yritykset varautuneet useimmiten kyberiskuihin 16.6.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Noin neljännes yrityksistä on varautunut Suomen Nato-prosessiin liittyvään mahdolliseen häirintään, Yrittäjägallup osoittaa. Mitä isompi yritys on henkilömäärältään, sitä yleisempää varautuminen on. Teollisuuden toimialan yrityksistä 40 prosenttia raportoi varautuneensa häirintään.