Ilmoittautuminen Oulun avoimen yliopiston lukuvuoden 2021–2022 opintoihin käynnissä

Avoimen yliopiston opinnot sopivat kaikille taustasta ja iästä riippumatta. Opintojen laajuus vaihtelee kiehtovista lyhytkursseista laajoihin opintokokonaisuuksiin, ja väyläopintojen perusteella voi hakea yliopistoon. Osa opinnoista alkaa jo elokuun lopussa, joten nopeus kannattaa. Opintojen infotilaisuuksia on tarjolla verkkovälitteisesti.

Avoimen yliopiston opinnot ovat nimensä mukaisesti kaikille avoimia eivätkä vaadi pääsykokeita. Osa opinnoista on maksullisia, ja tällä hetkellä on tarjolla runsaasti myös kaikille maksuttomia opintoja. Maksuton opintotarjonta on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna erityisesti tekniikan aloilla sekä biologiassa.

Tämän lisäksi työttömille ja lomautetuille tarjotaan mahdollisuus osallistua opintoihin maksuttomasti. Kaikki opinnot löytyvät helposti Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen verkkopalvelu JOYsta oulu.fi/joy.

Runsas tarjonta suosittuja opintoja

Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintojen suosio on ollut kovassa kasvussa. Tarjonnassa on nyt runsaasti kestävään kehitykseen liittyviä opintoja sekä kursseja myös huippusuosituilta arkkitehtuurin ja lääketieteen aloilta, sekä esimerkiksi:

Avoimen yliopiston ja avoimen väylän infotilaisuudet

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin tapahtuu suoraan opintojakson verkkosivuilla Oulun yliopiston JOY-palvelussa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita myös avoimen yliopiston infotilaisuuksiin verkossa 24.8. klo 17 ja 9.9. klo 17.

Avoimen väylä on yksi hakutapa yliopistoon todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla. Vaadittavien väyläopintojen laajuus on 10–50 opintopistettä. Avoimen väylä kautta Oulun yliopistoon kevään 2022 yhteishaussa hakeville järjestetään infotilaisuus 13.9. klo 15.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset infoihin tapahtuvat Oulun yliopiston JOY-sivustolla oulu.fi/joy.