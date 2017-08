Indeksijäädytyksistä on luovuttava ja kansaneläkettä korotettava

7.8.2017 09:40 | Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Hallitus on kaudellaan tehnyt suuria leikkauksia, jotka ovat erityisesti iskeneet maamme eläkkeensaajiin. Vuoden 2018 talousarvion valmistelu alkaa valtiovarainministeriön sisäisellä budjettineuvottelulla 8.-9. elokuuta. EKL vaatii nyt lopultakin toimenpiteitä heikossa asemassa olevien eläkkeensaajiemme puolesta.

- Muun muassa kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset, palvelumaksujen suuret korotukset, sairasvakuutuskorvauksien leikkaukset, energiaverojen nosto sekä Kelan matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ovat kiristäneet täysin kohtuuttomasti jo ennestään heikoimmin pärjäävien eläkkeensaajien taloudellista asemaa, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta.

Pienituloisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi on maassamme toteutettava kansaneläkkeen reilu tasokorotus. Yksinäisen eläkkeensaajan kansaneläke on mahdollisimman nopeasti nostettava takuueläkkeen tasolle. Sitä kautta nousisi myös kansaneläkettä saavien määrä ja useampi pientä työeläkettä saava saisi helpotusta elämäänsä. EKL ei odota, että kansaneläkkeen korotus takuueläkkeen tasolle tehtäisiin kerralla, mutta työ on nyt lopulta aloitettava.

- Eläkkeensaajien Keskusliitto on jo pitkään kantanut suurta huolta eläkeläisten toimeentulo-ongelmista maassamme. Suomeen on nyt laadittava toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhien lukumäärä käännetään laskuun. Kansaneläkkeisiin suunnitelluista indeksijäädytyksistä vuosiksi 2018 ja 2019 on myös ehdottomasti luovuttava, jatkaa puheenjohtaja Paassilta.

