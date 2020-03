Ingen blodgivning i Mariehamn vecka 14

Kantasoluhaaste käynnistyi 9.3.2020 12:15:33 EET | Tiedote

Tampereen Nuorkauppakamari järjestää yhdessä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa maalis-huhtikuussa nuorkauppakamarien ensimmäisen kantasoluhaasteen, jonka tavoitteena on saada Kantasolurekisteriin kevään aikana 500 uutta jäsentä. Kantasolurekisteriin liittyy vuosittain noin 5 000 jäsentä, ja haasteen tavoitteena on saada vähintään kymmenen prosentin lisäys normaaliin verrattuna. Kantasolusiirre on potilaan viimeinen toivo parantua ja kaikista Suomen rekisterin jäsenistä vain noin 30 pääsee vuosittain luovuttamaan kantasoluja. Nyt käynnistyneen haastekampanjan yksityiskohtia on hiottu tiiviissä yhteistyössä Tampereen Nuorkauppakamarin, Veripalvelun ja Kantasolurekisterin kanssa. Haasteeseen voi osallistua liittymällä rekisteriin. Mukaan voi myös haastaa kavereita, yrityksiä ja yhdistyksiä. Projektiryhmässä on mukana kaksi henkilöä, jotka ovat jo päässeet luovuttajiksi. - Yksi keskustelu kaveriporukassa herätti kipinän rekisteriin liittymiselle, ja jo muutaman kuukauden kuluttua