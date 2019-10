Isku Olympiastadionin yhteistyökumppaniksi

Suomalaista vastuullista designia Olympiastadionille

Isku toimittaa kalusteet uudistuneen Olympiastadionin kokous- ja hospitality-tiloihin sekä stadionin ravintolaan. Olympiastadionin uudistuvan vierailijakeskuksen yhteyteen tulee lisäksi Isku Lounge, joka on kaikkien vierailijoiden vapaassa käytössä.

Uudistunut Olympiastadion on ainutlaatuinen kohtaamispaikka. Stadion on ovien avautuessa monitoimiareena, jossa tiloilla on useampia eri käyttötarkoituksia. Tapahtumien ohella stadion on päivittäin avoinna kokousasiakkaille, liikkujille, kaupunkilaisille ja vierailijoille.

”Olympiastadionille saapuvat Iskun kalusteet ovat funktionaalisia, vastuullisia ja pitkään käyttöön tehtyjä. Uuden vierailijakeskuksen Isku Lounge -tilassa on vaihtuva näyttely, jossa on esillä ja käytössä designeriemme viimeisimmät uutuudet”, Iskun muotoilujohtaja Antti Olin kertoo.

Tapahtumatuotanto- ja kokoustilojen osalta keskeisenä suunnitteluperiaatteena on ollut kohtaamisiin ja yhdessä työskentelyyn inspiroivat ratkaisut. Tiloissa tullaan hyödyntämään myös kalusteratkaisuita, joiden perusajatuksena on kehon ja ajattelun aktivointi.

”Iloitsemme, että voimme Iskun kanssa käynnistää yhteistyön, jossa stadionin sisätilojen kalusteet ovat suomalaista työtä ja designia. Kalusteratkaisut ovat lisäksi stadionin arkkitehtuuriin sopivia ja tarvittaessa helposti siirreltäviä tilakäytön ja tapahtumien tarpeiden mukaisesti”, toteaa Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.

Lisätietoa:

Antti Olin, muotoilujohtaja, Isku, puh. 044 792 3361, antti.olin(at)isku.fi

Marju Paju, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 5138452, marju.paju(at)stadion.fi