Islantilaisdekkaristi Lilja Sigurdardóttirin Jääkylmä aurinko aloittaa Áróran tutkimuksia -sarjan

”Jääkylmä aurinko on mieletön pakkaus! Upea Islanti, hyytävä mysteeri ja pimeää rahaa jahtaava bad-ass yksityisetsivä Áróra. Tämä teos on yksi parhaista!” – Dekkaristi Satu Rämö

Skotlantiin pysyvästi muuttanut Áróra joutuu palaamaan vastentahtoisesti Islantiin etsimään kadonnutta siskoaan Ísafoldia. Etsiessään sisartaan Áróra kohtaa tämän väkivaltaisen huumekauppiasmiesystävän Björnin. Tietääkö mies enemmän siskon kohtalosta kuin kertoo? Islannin kesän keskiyön auringon valvottama Áróra törmää jatkuvasti vaikeneviin, pelokkaisiin ihmisiin, jotka tuntuvat vähättelevän siskon katoamista. Yllättäen myös Björn katoaa jälkiä jättämättä.

Lilja Sigurdardóttir (s. 1972) on islantilainen dekkaristi ja näytelmäkirjailija, joka on palkittu kahdesti vuoden parhaasta dekkarista Islannissa. Hänen kirjojensa käännösoikeuksia on myyty yli 15 maahan. Hän asuu osan vuodesta Skotlannissa, jossa hänellä on kakkosasunto. Hän on asunut myös mm. Meksikossa, Espanjassa ja Ruotsissa.

Lilja Sigurdardóttir: Jääkylmä aurinko, sidottu, 254 sivua (Docendo 2023). Islanninkielisen alkuteoksen nimi: Helköld sól. Suomennos Marjakaisa Matthíasson.

