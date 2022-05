Itämeren henkeäsalpaava vedenalainen maailma ja intohimoiset merentutkijat - 120 vuotta tutkimustyötä Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla

Jaa

Tvärminnen eläintieteellinen asema on Itämeren vanhimpia tutkimusasemia. Korkeatasoista merentutkimusta on tehty yli 120 vuoden ajan ja tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää Itämeren ainutlaatuista rannikonläheistä luontoa. Juhlavuoden näyttelyssä esitellään Itämeren erityispiirteitä ja intohimoisia merentutkijoita uuden tiedon ja ajankohtaisten tutkimuskysymysten äärellä.

Juhlanäyttely "Intohimona Itämeri" on esillä Luonnontieteellisessä museossa Helsingissä 17. toukokuuta - 30. lokakuuta 2022. Kuva: Valtteri Hirvonen.

– Haluamme esitellä Itämeren pinnan alaisen maailman ja kertoa Tvärminnessä tehtävästä tutkimuksesta. 120 vuotta on tärkeä virstanpylväs, jota kannattaa juhlia, sanoo Joanna Norkko, Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisen aseman paikallinen johtaja Hangossa. Visuaalinen intohimo Itämerta kohtaan Juhlanäyttely "Intohimona Itämeri" on esillä Luonnontieteellisessä museossa Helsingissä 17. toukokuuta - 30. lokakuuta 2022. Kävijöille tarjotaan sekä tietoa että silmiä hiveleviä näkymiä Itämerestä. Tavoitteena on välittää merentutkijoiden intohimoinen suhtautuminen Itämerta kohtaan ja osoittaa, että meillä on suojelemisen arvoinen meri. Näyttely tarjoaa ainutlaatuisen sukelluksen Itämeren pinnan alle. Näyttelyssä esitellään valokuvin ja tekstein Itämeren vedenalaisia elinympäristöjä, kuten rakkohaurumetsiä, meriajokasniittyjä ja sinisimpukkariuttoja, sekä niiden lajeja, kuten värikkäitä kolmipiikkejä, kampeloita ja siloneuloja. – Terve Itämeri on äärimmäisen kaunis ja meille ihmisille korvaamattoman hyödyllinen, mutta meri on myös hyvin herkkä, toteaa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Itämeren tutkimuksen professori Alf Norkko. Merielinympäristöjen lisäksi näyttely esittelee merentutkijoiden arkea ja heidän intohimoaan Itämerta kohtaan. Vierailijat voivat Aapo Rainion ja Valtteri Hirvosen videoiden avulla lähteä tutkimusalus Augustan matkaan merelle, sukeltaa meriajokasniittyyn ja tutustua Hankoniemellä sijaitsevaan Tvärminnen eläintieteelliseen asemaan. Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla työskentelevien tutkijoiden tavoitteena on levittää tietoa meristä ja innostaa lapsia ja aikuisia sekä yhteiskuntamme päättäjiä välittämään Itämerestä ja sen suojelusta. – On huikean hienoa, että saamme mahdollisuuden esitellä yleisölle tämä upean vedenalaisen maailman. Harva pääsee kurkistamaan pinnan alle, mutta nyt me tarjoamme siihen mahdollisuuden, toteaa aseman tiedekasvatuksesta vastaava Ilse Klockars kiittäen näyttelyn mahdollistajia. Näyttelyn on mahdollistanut säätiö Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Vedenalaisista valokuvista vastaavat Alf Norkko, Mats Westerbom ja Valtteri Hirvonen. Pinnan päällä kuvaajina ovat lisäksi toimineet Pata Degerman ja Susanna Mikander. Sarjakuvat ovat Seppo Leinosen ja Auli Kilpeläisen yhteistyötä. Näyttelyn tekstit ovat kirjoittaneet Leena Virta ja Ilse Klockars.

Meren vuosikymmen ja ilmastonmuutos Yhdistyneet Kansakunnat on nimennyt vuodet 2021-2030 valtamerten vuosikymmeneksi. Meret ovat monimuotoisia elinympäristöjä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Siksi merentutkimuksen avulla saatava tieto on ratkaisevan tärkeää maailmanlaajuisen monimuotoisuus- ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Näyttelyssä keskitytään Itämeren henkeäsalpaavien elinympäristöjen ja intohimoisten merentutkijoiden lisäksi myös Itämeressä tapahtuviin muutoksiin. Tvärminnen eläintieteellisen aseman uusi monitieteinen CoastClim-tutkimuskeskus on Helsingin yliopiston ja Tukholman yliopiston yhteistyöhanke. Sen tavoitteena on tutkia valtameriä ja ilmakehää, jotta ilmasto-ongelmaan löydettäisiin ratkaisuja. – Ympäristömme muuttuu nyt niin nopeasti, että meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tehdä vääriä päätöksiä. Jatkuva, huipputason monitieteinen perustutkimus on edellytys ympäristömuutosten havaitsemiselle ja ymmärtämiselle sekä vastausten antamiselle tuleviin, täysin uusiin kysymyksiin. Siksi CoastClim perustettiin, sanoo Alf Norkko. Johan Axel Palménin visio Suuri osa nykypäivän tiedosta, kuten tieto Itämeren rehevöitymisestä ja sen vaikutuksista, perustuu tutkimukseen, jota on tehty Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla vuosikymmeniä sitten. – Olemme hyvin kiitollisia siitä, että Johan Axel Palménilla oli 120 vuotta sitten visio, jonka hän onnistui toteuttamaan, kun hän perusti Tvärminnen eläintieteellisen aseman. Se on ehdottomasti juhlimisen arvoista, Joanna Norkko toteaa. Myöhemmin tänä vuonna Tvärminnen eläintieteellinen asema juhlistaa 120-vuotista tutkimustyötään kutsumalla yleisön vierailulle asemalle avointen ovien päivänä 3. syyskuuta 2022 kello 11-17.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Juhlanäyttely "Intohimona Itämeri" on esillä Luonnontieteellisessä museossa Helsingissä 17. toukokuuta - 30. lokakuuta 2022. Kuva: Valtteri Hirvonen. Lataa

Linkit