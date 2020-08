Itämeripäivänä kalaherkkuja tarjotaan 75 000 helsinkiläiselle – fisuburgeri valtaa Palvelukeskus Helsingin koulut ja päiväkodit

Itämeripäivänä 27. elokuuta Itämeren kala valtaa Helsingin kouluravintolat, päiväkodit, seniorikeskukset, sairaalat ja henkilöstöravintolat, kun Palvelukeskus Helsinki tarjoaa kalaruokaa kaikille asiakkailleen taaperoista senioreihin – yhteensä noin 75 000 helsinkiläiselle. Päivän aikana Itämeren kalaa käytetään ruokapalveluissa jopa 4 500 kg.

Kouluissa, päiväkodeissa oppilaitoksissa sekä henkilöstöravintoloissa tarjoillaan itämerellinen fisuburgeri lisukkeineen ja hoitoalan potilas- ja asukasruokailussa puolestaan herkutellaan fisupihvillä, josta puolet on lahnaa ja puolet silakkaa. Myös kotihoidon asiakkaille tuotettavissa kotiaterioissa tarjoillaan yhtenä vaihtoehtona smetanasilakoita.

– Itämeren kala on ruokalistojemme vakioherkku. Esimerkiksi viime vuoden aikana käytimme sitä ruokapalveluissamme lähes 60 000 kg. Suosituimpia Itämeren kalaruokiamme ovat lahnapuikot, ahven-kirjolohipyörykät sekä rukiiset silakkapihvit, kertovat muun muassa fisupihvin ja -burgerin tuotekehitystä tehneet tuotesuunnittelijat Petteri Hautamaa ja Teemu Männikkö Palvelukeskus Helsingistä.

Vastuullisten kalaruokien kehitystä jo 10 vuoden ajan

Fisuburgeri on kehitetty erityisesti Itämeripäivää silmällä pitäen, mutta Palvelukeskus Helsingillä on pitkä historia Itämeren kalan käytöstä ruokapalveluissa. Jo yli 10 vuoden ajan ruokapalveluissa on noudatettu WWF:n kalaoppaan suosituksia ja kehitetty määrätietoisesti vastuullisia kalaruokia helsinkiläisille.

Suomalaisen kalan käyttöä pyritään ruokapalveluissa yhä lisäämään etenkin särkikalojen, kuten lahnan osalta. Itämeren lahnasta valmistettu lahnapihvi on löytynyt Palvelukeskus Helsingin ruokalistoilta jo vuodesta 2011 alkaen.

Palvelukeskus Helsinki on Helsingin kaupungin liikelaitos, joka tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungin kouluille ja oppilaitoksille, päiväkodeille, seniorikeskuksiin, sairaaloihin sekä hoitoalan henkilöstöravintoloihin, yhteensä 100 000 ateriahetkeä päivässä. Ruokapalvelujen lisäksi se tuottaa ja kehittää muun muassa siivouspalveluja sekä puhelin- ja hyvinvointipalveluja kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille.

Herkuttele fisuburgerilla myös kotikeittiössä?

Itämeripäivää varten kehitetty fisuburgeri taipuu myös kotikeittiössä valmistettavaksi. Monipalveluiden tuotesuunnittelija Teemu Männikön reseptillä valmistat helposti kalaherkut Itämeren kunniaksi myös kotikeittiössä. Ota tästä resepti talteen ja haukkaa burgeria Itämerelle!

Fisuburgerit (4 annosta)

Itämeren fisupihvi

Tarvitset

½ dl kermaa

75 g maustamatonta tuorejuustoa

1 dl korppujauhoja

puolikas pieni sipuli

100 g palsternakkaa raastettuna

1,5 tl suolaa

ripaus mustapippuria

500 g jauhettua kalafileetä, esim. lahnaa tai silakkaa

2 kananmunaa

1 rkl sitruunan mehua

Toimi näin

Kalamassa kannattaa jauhaa itse lihamyllyllä tai hienontaa huolellisesti veitsen avulla. Hienonna myös sipuli ja raasta palsternakka. Sekoita kerman ja tuorejuuston joukkoon korppujauho ja anna turvota hetki.

Lisää sekaan mausteet, sipuli, palsternakka, kalamassa, kananmunat ja sitruunamehu. Anna kalapihvitaikinan turvota hetki.

Paista kalapihvitaikinasta pannulla voita tai rypsiöljyä käyttäen noin kämmenen kokoisia pihvejä. Paista pihvit molemmin puolin kauniin ruskeiksi.

Kurkkumajoneesi

Tarvitset

1,5 dl majoneesia

3 rkl kurkkusalaattia

ripaus mustapippuria

ripaus suolaa

Toimi näin

Sekoita kaikki ainekset keskenään ja anna tekeytyä muutama tunti.

Kokoa hampurilaiset

Tarvitset

4 halkaistua annosruisleipää (esim. Reissumiestä)

kurkkumajoneesia

4 kpl itse paistettuja kalapihvejä

salaatinlehtiä

tomaattiviipaleita

maustekurkkuviipaleita

Toimi näin

Levitä kurkkumajoneesia ruisleipien halkaisupinnoille. Laita pohjalle salaatinlehti, tomaattiviipale, kalapihvi. Pihvin päälle maustekurkkuviipaleita.

Nauti!

***

Lue lisää

Itämeren kalaherkkuja helsinkiläisille

Lisätietoja:

Palvelukeskus Helsinki,

kehityspalvelut, yksikönjohtaja Mikael Neuvonen

mikael.neuvonen@hel.fi, p. 040 809 3563





Palvelukeskus Helsinki

suunnittelija, Meri Mathlin

meri.mathlin@hel.fi, p. 040 593 0448