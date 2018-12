Itsemurhien määrä kasvoi Suomessa vuonna 2017 – Valtakunnallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa odotetaan

Mielenterveysseuran Mielenterveys kuuluu kaikille -hanke on kouluttanut kahdessa vuodessa lähes 18 000 kansalaista ja ammattilaista 19.11.2018 05:00 | Tiedote

Sipilän hallituksen Terveyden ja hyvinvoinnin kärkihanketta on toteuttanut Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveys kuuluu kaikille -osahanke. Se on järjestänyt 2017–18 yli 1000 Mielenterveyden ensiapu -koulutusta lähes 18 000 kansalaiselle ja ammattilaiselle ympäri Suomen. Lisäksi hankkeessa on koulutettu noin 600 uutta Mielenterveyden ensiapuohjaajaa.