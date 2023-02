Itsensätyöllistäjän opas on tietoteos yrittäjältä toiselle

Itsensätyöllistäjän opas on informatiivinen, eri aloille soveltuva yrittäjän tietoteos. Oppaaseen on koottu tärkeää perustietoa asioista, jotka aloittelijan olisi hyvä tietää. Mukana on myös käytännön vinkkejä kokeneilta freelancereilta ja yrittäjiltä.

“Esimerkit ja vinkit perustuvat meidän omiin kokemuksiimme yrittäjinä, ja olemme täydentäneet niitä muiden itsensätyöllistäjien kokemuksilla”, kertovat teoksen kirjoittajat Sini Linteri ja Hanna Pelttari.

Teos ei kaunistele arkea, vaan tuo esille niin hyvät kuin huonotkin puolet itsensä elättävän freelancerin tai yrittäjän työstä.

“Olemme kirjoittaneet tämän kirjan itsensätyöllistäjältä toiselle ja toivomme, että kirja helpottaa toiminnan aloittamista ja auttaa välttämään pahimmat sudenkuopat.”

Sini Linteri on lohjalainen yrittäjä ja kieliammattilainen. Hän on suomentanut lastenkirjallisuutta ja tietokirjoja. Hanna Pelttari on oululainen kustannustoimittaja ja kääntäjä. Pelttari on toiminut yrittäjänä vuodesta 2012 alkaen.





teos: Itsensätyöllistäjän opas

kirjoittajat: Sini Linteri ja Hanna Pelttari

ISBN: 9789523044593

kustantaja: Avain

sivuja: 187

ilmestymispäivä: 21.2.2023