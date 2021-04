Ivana Helsinki lanseeraa vegaanisen uutuusproseccon

Jaa

Kepeä ja elegantti roseeprosecco sopii erinomaisesti kevään ja kesän juhlahetkiin.

Yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista muotitaloista Ivana Helsinki lanseeraa vegaanisen roseeproseccon. Ivana Helsingin suunnittelija, taiteilija ja perustaja Paola Suhonen on suunnitellut tuotteen raikkaan ja uniikin ulkoasun alusta loppuun asti. Vaaleanpunainen, herkkä kevätkupliva Ivana Helsinki Kiss Prosecco Rosé tulee Alkon tilausvalikoimaan maanantaina 3.5.



Tuotteessa toteutuvat Suhoselle tärkeät arvot; kauneus ja vastuullisuus. Vegaanisuus on ollut koko suunnittelun lähtökohta, ja pullo on ympäristövastuullinen, kevyt ja kierrätettävä.



“Ivana Helsinki Kiss sopii erinomaisesti kevään ja kesän juhlahetkiin. Kepeä ja elegantti pullo on myös loistava lahja, sillä kukapa ei haluaisi antaa rakkaalleen suukkoa tärkeänä merkkipäivänä?”, kommentoi Paola Suhonen. ”Läheisyys ja rakkaus ovat ajankohtaisempia kuin koskaan!”



Ivana Helsinki Kiss on vuosikertaa 2020 ja maultaan kuiva, hapokas, tyylikäs, vadelmainen ja metsämansikkainen. Juoma sopii erinomaisesti aperitiiviksi, seurusteluun, sushille, tapaksille tai maljajuomaksi.



Proseccojen suosio jatkuu vahvana – roseeprosecco tuore uutuus



Proseccojen suosio jatkuu vahvana, niitä myydään maailmanlaajuisesti jo lähes puoli miljardia pulloa vuodessa. Roseeversio on tuore uutuus, sillä Italian viinilainsäädäntö hyväksyi kategorian vasta viime vuoden lopulla. Aiemmin proseccon valmistaminen, pullottaminen, markkinointi sekä maastavienti oli sallittua ainoastaan vaalealle, pääasiassa Glera-lajikkeesta valmistetulle kuohuviinille. Marraskuusta 2020 asti joukossa on saanut olla punaista Pinot Nero (Pinot Noir) -rypälettä, jonka kuorista viini saa kauniin värinsä sekä syvyyttä makuun.



“Roseeproseccoa tulee lain mukaan kypsyttää pidempään kuin vaaleaa proseccoa, vähintään 60 päivän ajan, ja myydä aikaisintaan valmistusvuosikertaa seuraavan vuoden alusta. Ivana Helsinki Kiss edustaa siis kategoriansa tuoreinta mahdollista vuosikertaa. Uskon tämän tuotteen olevan yksi kesän myydyimmistä uutuuksista”, kertoo Hilla Eerikäinen, Brand Manager, Beverage Partners Finland Oy:ltä.





Lisätiedot:

Ivana Helsinki Kiss Prosecco Rosé Extra Dry, 13,99€ / 75cl

Maahantuoja: Beverage Partners Finland Oy

Makutyyppi: Pirteä ja hedelmäinen

Tuotenumero: 943575



Kuvilla vapaat käyttöoikeudet