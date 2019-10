Jaakko Marin ja Linda Saukko-Rauta ovat Valtakunnalliset vuoden yksinyrittäjät

/////////////////// JULKISTA KLO 20.15 //////////////////////////////// Jaakko Marin JSM Consulting Oy:stä ja Linda Saukko-Rauta Redanredan Oy:stä ovat Valtakunnalliset vuoden yksinyrittäjät.

Historian ensimmäiset Valtakunnalliset vuoden yksinyrittäjä -palkinnot jaettiin Suomen Yrittäjien päätapahtumassa Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lahdessa lauantaina.

Jaakko Marin JSM Consulting Oy:stä kilpailee menestyksekkäästi kansainvälisten konsulttijättien kanssa



Jaakko Marin on onnistunut saavuttamaan omalla alallaan aseman, jolla se pystyy yhden miehen yrityksenä kilpailemaan kansainvälisiä jättejä vastaan onnistuneesti. Menestyksen salaisuus on korkea osaaminen ja kyky auttaa organisaatioita modernin palvelujohtamisen haasteissa.



IT-palvelujohtaminen on hyvin nuori ja varsin heikosti tunnettu ala, vaikka sen tuloksia hyödynnetään kaikilla teollisuudenaloilla toimivimpina IT-palveluina. JSM Consulting on myös saavuttanut kolmantena yrityksenä Suomessa korkeimman tason akreditoinnin IT-palvelujohtamisen sertifiointiin johtavien valmennusten toteuttajana.



Erityisen vahvan osaamisen lisäksi yksinyrittäjä Marinin vahvuus on ketteryys reagoida muuttuviin vaatimuksiin. Toimiala on perinteisesti ollut suurien konsulttifirmojen hallinnassa. Marinin osaaminen on niin vankkaa ja asiakastyytyväisyys niin korkea, että asiakkaana on lukuisia isoja pörssiyrityksiäkin. Tähän Marin on päässyt pitkäjänteisellä työllä ja panostamalla omaan erityisalaan ja sen yksityiskohtiin.



Yrityksen kannattavuus on huipputasolla. Omavaraisuusaste on 82 prosenttia ja liikevoittoprosentti lähes 70 prosenttia. Lukemat ovat kovia erittäin hyvä alan muihin yrityksiin nähden.



JSM Consulting Oy

Yrittäjä, perustaja: Jaakko Marin

Perustettu: 2011

Toimiala: IT-palvelujohtamisen konsultointi ja valmennus

Kotisivut: www.jsmconsulting.fi



Digiajan Kylli-täti Linda Saukko-Rauta tiivistää kuvaan olennaisen

Omaleimaisella tyylillä ja persoonalla toimiva livekuvittaja Linda Saukko-Rauta on saanut vahvan jalansijan alan ammattitaitoisena tekijänä.

Sarjakuvien piirtämisestä lähtenyt toiminta on kasvanut monipuoliseksi palvelutarjonnaksi. Eräänlaisena digiajan Kylli-tätinä profiloitunut Linda Saukko-Rauta on livekuvittamisen pioneereja Suomessa. Yritystoiminta on laajentunut livekuvittamisesta piirrosvideoihin ja strategisiin kuvituksiin.

Yksinyrittäjä on saavuttanut asemansa rakentamalla hienosti erottuvan henkilöbrändin. Saukko-Raudalla on erinomainen kyky pureutua eri alojen sisältöihin, tiivistää ja löytää monimutkaisistakin jutuista asian ydin. Hän jalostaa olennaisen ja tiivistää sen kuvaksi tai sarjaksi kuvia. Lopullinen muoto auttaa hahmottamaan laajankin kokonaisuuden. Referenssilista on kasvanut tätä nykyä laajaksi ja vaikuttavaksi. Hän tekee myös livekuvituskeikkoja ulkomaille.

Saukko-Rauta yhdistää yrittäjänä hienosti kaikkea aiemmin oppimaansa. Aiemmin kieltenopettajana sekä verkkopedagogiikan suunnittelijana työskennellyt yrittäjä hyödyntää menestyksekkäällä tavalla osaamistaan. Hän on onnistunut yhdistämään perhe-elämän vauhdikkaaseen yksinyrittäjän arkeen.



Redanredan Oy

Yrittäjä, perustaja: Linda Saukko-Rauta

Yrityksen perustamisvuosi: 2010

Toimiala: Taiteellinen luominen, livekuvitus

Kotisivut: www.redanredan.fi