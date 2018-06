Jäitkö yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa? Laurea-ammattikorkeakoulussa on vielä paikkoja kolmessa englanninkielisessä koulutuksessa

Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun opiskelijavalinnat on julkaistu viimeistään tänään torstaina 28.6. Opetushallituksen lähettämät tuloskirjeet on lähetetty kaikille hakijoille. Laurea-ammattikorkeakoulu järjestää kuitenkin vielä lisähaun kevään yhteishaussa täyttämättä jääneisiin opiskelupaikkoihin kolmessa englanninkielisessä koulutuksessa. Lisähaun tarkoituksena on tarjota syksyksi mahdollisimman monelle halukkaalle opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa.

Opiskelupaikkoja on Laureassa tarjolla vielä englanninkielisissä Business Information Technology-, Restaurant Entrepreneurship- ja Safety Security and Risk Management -koulutuksissa, joissa opinnot alkavat maanantaina 27.8.2018. Hakuaika lisähaussa oleviin koulutuksiin käynnistyy maanantaina 2.7. klo 8.00 ja päättyy maanantaina 16.7. klo 15.00. Koulutuksiin haetaan www.studyinfo.fi -palvelun kautta. Koulutuksiin voi hakea täyttämällä hakukaavakkeen studyinfo.fi-osoitteessa ja toimittamalla vaaditut todistukset (lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistus) Laurean hakijapalveluihin 30.7.2018 klo 15 mennessä. Todistuksiin tulee liittää maininta, että ne on toimitettu lisähakua varten. Opiskelijat valitaan koulutuksiin valintakokeilla, jotka järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella elokuussa. Kokeisiin sisältyy kirjallinen osuus, jossa on sekä esseeosuus että matemaattis-looginen osuus. Sen lisäksi valintakokeisiin kuuluu ryhmäkeskustelu. Kaikille koulutuksiin valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Laurea-ammattikorkeakoulu oli kevään 2018 yhteishaussa koko Suomen vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa oli Laureassa tarjolla yhteensä 900 aloituspaikkaa ja jokaista aloituspaikkaa kohden Laureaan haki keskimäärin 5,83 hakijaa. Lisätietoja hakemisesta ja valintakokeista: www.laurea.fi/lisahaku Lisätietoja koulutuksista englanninkielisillä verkkosivuillamme: Business Information Technology Safety Security and Risk Management Restaurant Entrepreneurship

