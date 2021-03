Järjestöt: Sijaissynnytystä harkitsee yhä useampi - eettistä ja yhdenvertaista sääntelyä tarvitaan Suomessa

Sijaissynnytysjärjestelyjä työssään kohtaavat järjestöt ovat luoneet suuntaviivat sijaissynnytysten eettiselle ja yhdenvertaiselle sääntelylle. Sijaissynnytys on yhä useammalle tahatonta lapsettomuutta kokevalle mahdollinen vaihtoehto. Tämä näkyy järjestöjen saamissa yhteydenotoissa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus selvittää mahdollisuutta sallia ei-kaupallinen sijaissynnytys lain erikseen määrittelemissä tilanteissa. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa tammikuussa 2021.

Sijaissynnytysjärjestelyjä työssään kohtaavat järjestöt toteavat, että sijaissynnytyksen täyskielto ei tulevaisuudessa toimi.

–Täyskielto ajaa perheitä kiertämään lakia ja turvautumaan kansainvälisiin järjestelyihin, joissa lapsen, synnyttäjän ja aiottujen vanhempien asema on oikeudellisesti epäselvä, toteaa Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Johanna Repo. –Saamme enenevästi yhteydenottoja sijaissynnytystä harkitsevilta perheiltä. Koska viralliset järjestelyt eivät kotimaassa ole mahdollisia, he suuntaavat katseensa ulkomaille, Repo jatkaa.

Kotimainen sijaissynnytyslainsäädäntö paitsi turvaisi syntyviä perhesuhteita ja edistäisi perheellistymisen mahdollisuuksia, myös mahdollistaisi turvalliset ja eettisesti kestävät olosuhteet sijaissynnytysjärjestelyille.

–Lähtökohta on synnyttäjän, lapsen ja aiottujen vanhempien edun mahdollisimman hyvä huomioiminen. Sijaissynnytykset on mahdollistettava Suomessa, jotta kaikille osapuolille saadaan palvelujärjestelmän tuki ja osapuolten oikeudellinen asema on alusta asti selvä, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. –Samalla sääntelyn on oltava yhdenvertaista. Ketään ei saa sulkea pois pelkästään lapsettomuuden syyn perusteella.

Yhdenvertainen ja eettinen suomalainen sijaissynnytyslainsäädäntö tulee järjestöjen mukaan säätää mahdollisimman nopeasti. Yhä useammat henkilöt, joille lapsen saaminen muilla keinoin on mahdotonta, harkitsevat sijaissynnytysjärjestelyyn ryhtymistä. Pitkällä tähtäimellä tarvitaan myös yhteistä kansainvälistä sääntelyä, vastaavasti kuin kansainvälisen adoption osalta on toimittu. Sitä ennen on kuitenkin luotava pelisäännöt sille, kuinka Suomessa tätä asiaa säännellään.

Järjestöjen suuntaviivat löytyvät Sateenkaariperheet ry:n sivulta: https://bit.ly/3rG9CkK. Suuntaviivojen luomiseen ovat osallistuneet Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Sateenkaariperheet ry, Kohtuuttomat ry sekä Monimuotoiset perheet -verkosto.

Lisätietoja:

Johanna Repo

Lapsettomien yhdistys Simpukka, toiminnanjohtaja

johanna.repo@simpukka.info

040-4808676

Juha Jämsä

Sateenkaariperheet ry, toiminnanjohtaja

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

044-9971956

Tanja Tulonen

Kohtuuttomat ry, puheenjohtaja

info@kohduton.fi

Anna Moring

Monimuotoiset perheet -verkosto, johtava asiantuntija

anna.moring@monimuotoisetperheet.fi

050-3750832