Järki-Saneeraus, Smooth it ja Vertia Vuoden nuori yrittäjä 2021-kisan finaaliin!

Jaa

Vuoden nuori yrittäjä 2021 -kilpailun finaaliin ylsivät rakentamisen laadunvarmistusta tekevä Vertia Helsingistä, kattomarkkinoilla toimiva Järki-Saneeraus Hämeestä ja shop-in-shop välipalakonseptia luotsaava Smooth it Varsinais-Suomesta.

Vuoden nuori yrittäjä 2021 -kilpailun finaaliin ylsivät Topi Jokinen (s. 1988) ja Heikki Jussila (s. 1989) yrityksellä Vertia Oy Helsingistä, Irina Nurmi (s. 1992) yrityksellä Smooth it Oy Varsinais-Suomesta ja Eerik Säkkinen (s. 1991) yrityksellä Järki-Saneeraus Oy Hämeestä.

Kilpailuun ilmoitettiin reilu 400 nuorta yrittäjää eri puolilta Suomea.

- Vastuullisuus, uudenlainen johtaminen, riskinotto ja innovatiivisuus omalla toimialalla korostuvat tämän vuoden finalisteissa, verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä iloitsee.

- Finalistit edustavat eri kokoisia työnantajayrittäjiä, osalla heistä on pitkä kokemus ja osalla vasta muutama vuosi yrittämistä takana. Nuoret yrittäjät ovat heterogeeninen ryhmä siinä missä muutkin yrittäjät, mutta intohimo omaan tekemiseen, arvostus työntekijöitä kohtaan ja kasvunnälkä yhdistää jokaista finalistia, Manai kertoo.

Topi Jokinen ja Heikki Jussila vievät rakennusalaa eteenpäin ilman esihenkilöitä

Helsinkiläinen Vertia Oy tuottaa rakentamisen laadunvarmistus- ja kartoituspalveluita. Yrityksen palvelutarjontaan kuuluu rakennusten tiiviys- ja kosteusmittaukset, lämpö- ja viemärikuvaukset sekä vesivahinkojen kartoitukset ja kuivaukset. Tavoite on parantaa rakentamisen laatua ja siten lisätä terveiden ja energiatehokkaiden kotien määrää.

Vuonna 2011 perustetun yrityksen toimintatapa on perinteisellä alalla uraauurtava: Vertiaa on viimeisten vuosien aikana kehitetty kohti itseohjautuvaa toimintamallia. Yrityksen toimitusjohtajana toimii yksi perustajista, Topi Jokinen, mutta hänellä ei ole päätöksentekovaltaa yli muiden. Samoin yrityksessä ei ole muitakaan esimiehiä. Päätöksentekoon, strategiatyöhön, palkoista päättämiseen ja mahdollisten haasteiden ratkaisemiseen osallistuu koko työyhteisö yrityksessä kehitettyjen toimintamallien tukemana.

Raati oli erityisen vaikuttunut yrityksen merkittävistä kasvumahdollisuuksista Suomessa, toimivasta tuoteportfoliosta laadun mittaamisesta sekä siitä, että asiakkaat ovat yritykseen poikkeuksellisen tyytyväisiä. Perinteisellä alalla toimiva yritys vailla esihenkilöitä nähtiin innovatiivisena.

Yrityksen liikevaihto

2020: 2 498 000

2019: 2 147 000

2018: 1 828 000

Yrityksen työntekijöiden määrä omistajan/-ien lisäksi

2020: 21 (nyt 29)

2019: 20

2018: 13

Irina Nurmi satsaa tarkkaan hiottuihin makuyhdistelmiin ja ainutlaatuiseen konseptiin

Vuonna 2014 Turun ammattikorkeakoulussa opiskelleet Irina Nurmi ja Lina Toivonen kehittivät idean smoothie-baarista, joka sijaitsisi keskellä kauppaa - tässä tapauksessa K-Citymarket Kupittaata - jossa Nurmi ja Toivonen tuolloin myös työskentelivät opintojen ohessa. Kauppiaan innostuttua ideasta nuoret päättivät kokeilla siipiään yrittäjinä. Näin syntyi Smooth it, jota Nurmi kuvailee työn lisäksi myös elämäntavaksi.

Nykyisin Nurmi johtaa yritystä yksin, ja Smooth it on laajentanut toimialuettaan: Helsingin seudulla myyntipisteitä on 21 ja Turussa kymmenen.

Yritys työllistää nuoria tulevaisuuden lupauksia, jotka Smooth it ottaa mukaan niin tuotekehitykseen kuin markkinoinnin ideointiin. Kaupoissa tapahtuvan myynnin lisäksi yrityksen liiketoimintaan kuuluu myös suoramyynti yrityksiin cateringinä ja paikalle kuljetettuna. Vaikka koronavuosi vähensi yritysmyyntiä, on Smooth it Oy tehnyt kaikesta huolimatta tulosta.

Raati näki Smooth itissa paljon menestysmahdollisuuksia ainutlaatuisen konseptin vuoksi.. Valintaa tuki myös hyvä taloudellinen pohja sekä innostava kasvutarina. Smooth it on pärjännyt poikkeuksellisen hyvin pienenä toimijana keskellä koronakriisiä.

Yrityksen liikevaihto

1.1.-31.3.2020 Irina Nurmi Tmi: 129 169

1.4.-31.12.2020 Smooth it Oy: 365 684

Yrityksen työntekijöiden määrä omistajan/-ien lisäksi

2020: 15

2019: 10

2018: 6

Eerik Säkkinen satsaa kannattavaan kasvuun

Eerik Säkkinen perusti Järki-Saneeraus Oy:n vuonna 2013. Yritys toimii Kormun kylässä Lopella. Se tekee kattoremontteja ja myy kattotarvikepaketteja. Yksinyrittäjänä aloittanut Säkkinen palkkasi ensimmäisen työntekijän jo parin kuukauden kuluttua. Järki-Saneeraus onkin ollut alusta asti voimakkaalla mutta kannattavalla kasvu-uralla. Maksuvalmius on hyvä ja oman pääoman tuotto on korkea.

Järki-Saneeraus toteuttaa kokonaisprosessin hallintaa valmistuksessa asennukseen. Yritys tukee henkilöstönsä itseohjautuvuutta. Se panostaa kierrätykseen: nosturi kiertää kaikki työmaat ja kerää pellit, puut ja sekajätteet kyytiin. Asentajat lajittelevat roskat työmaalla. Kierrätys on paitsi vastuullista myös kannattavaa: kattopeltien kierrätyksen hinnalla saadaan katetuksi kahden työntekijän palkka ja siihen käytettävän kaluston kulut.

Raati oli vaikuttunut Järki-Saneerauksen uudenlaisesta toimintamallista, toiminnan ketteryydestä, ongelmanratkaisukyvystä, asenteesta, henkilöstön osaamisesta ja positiivisesta työnantajakuvasta. Järki Saneeraus Oy on onnistunut tuomaan perinteiselle toimialalle ketterän kokonaisprosessin. Itseohjautuvuuteen perustuva johtaminen ja vastuullisuuteen panostaminen ovat osaltaan tukeneet voimakasta kasvua.

Yrityksen liikevaihto

2020: 12 700 000

2019: 10 290 000

2018: 8 201 000

Yrityksen työntekijöiden määrä omistajan/-ien lisäksi

2020: 67

2019: 46

2018: 35

Voittajakolmikko palkitaan 30 000 eurolla

Voittajat valitsi raati, johon kuuluivat

- yrittäjä Douglas Castro, vuoden 2020 voittaja, Darkglass Electronics Oy

- yrittäjä Jenni Parpala, Nuorten Yrittäjien puheenjohtaja, Kiffel Oy

- yrittäjä Jyrki Hakkarainen, varapuheenjohtaja, Suomen Yrittäjät, Kiskon Laki Oy

- yrittäjä Sam Nieminen, Yksityisyrittäjäin Säätiö, SGN Group Oy

- kehittämispäällikkö, Hannamari Heinonen, Suomen Yrittäjät

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnallisen kilpailun kolmen parhaan palkitsemista yhteensä 30 000 euron suuruisella summalla. Alueellisten alkukilpailujen voittajien palkitsemiseen säätiö osoitti 1 500 euron suuruisen tuen kullekin alueelle.

Vuoden nuori yrittäjä -palkinto jaetaan Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä 25.9. Jyväskylässä.

Finalistit osallistuvat myös paneelikeskusteluun Jyväskylän Paviljongissa 24.9.