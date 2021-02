Jatkaako vai lopettaa?

Koronavuoden 2020 jälkeen moni yritys miettii jatkaako toimintaa vai lopettaako? Lopettamispäätökseen on toki paljon syitä. Ennen kuin lopettaa yritystoiminnan, on syytä ruotia yrityksen elinvoima taloudellisten faktojen valossa.

Yrityksen talouden näkökulmasta on tärkeää saada todellinen kuva talouden tilasta sekä sen kehityksen suunnasta.

Valitettavan usein kuukausikirjanpidosta puuttuu esim. keskeiset jaksotukset kuten varastonmuutokset, poistot tai lomapalkat.

11 kuukautta vuodesta voi mennä varsin hyvällä tuloksella. Kuin puun takaa tilinpäätökseen tulee kerralla jaksottamattomat kuluerät. Ne voivat viedä koko tuloksen. Pahimmassa tapauksessa hyvältä näyttänyt tulos voi keikahtaa miinusmerkkiseksi. Tilanne voi olla alkusoitto kohti konkurssia. Surukseni näen näitä tapauksia lähes päivittäin.

Onko liiketoiminta enää pelastettavissa?

Kun ostolaskut ovat kasaantuneet, ollaan tilanteessa, jossa lasku toisensa jälkeen menee perintään. Pahimmassa tapauksessa palkkojen maksutkin viivästyvät. Tilanne on erittäin stressaava etenkin yrittäjälle, myös työntekijöille sekä yhteistyökumppaneille.

Stressin keskellä on vaikea löytää keino, jolla ratkaista tilanne. Usein se löytyy, mutta ei aina.

Joskus talousvaikeuksiin reagoidaan liian myöhään. Toisinaan liiketoimintamalli on ollut toimimaton alusta asti. Joskus tuote tai palvelu on edellä aikaansa ja aika vain loppuu kesken. Nämäkin realiteetit on hyvä tunnistaa ja tunnustaa.

Yrityksen lääkärintarkastus voi pelastaa

Profima tekee asiakkailleen yrityksen lääkärintarkastuksia. Ne sopivat erittäin hyvin tilanteeseen, jossa on ajauduttu syvään kriisiin.

Sen avulla konkretisoituu, miten yrityksen taloushallinto toimii. Yrityksen lääkärintarkastus selvittää: todellisen taloudellisen tilan, velvoitteet, ostolaskut ja etenkin erääntyneet ostolaskut. Näin saadaan selville velvoitteiden erääntymisten aikataulut.

Kun realistinen kuva taloustilanteesta on selvillä, sen pohjalta luodaan toimenpidelista. Sitten ryhdytään tarkastelemaan voidaanko velkoja järjestellä tai maksuaikoja pidentää. Edellytyksenä luonnollisesti on, että taloudelliset mahdollisuudet yritystoiminnan jatkamiselle ovat olemassa, kuten myös tahtotilaa.

Yrityksen lääkärintarkastus on ensi askel yritystoiminnan pelastamisessa. Diagnoosin jälkeen tarvitaan konkreettisia tekoja.

Sitten tervehdytysohjelma

Saamisten analysoinnissa on tärkeää selvittää: lähtevätkö laskut ajallaan, voidaanko laskujen kiertoa nopeuttaa ja miten?

Yrityksen lääkärintarkastus selvittää myös miksi nykyiseen tilanteeseen on ajauduttu. Sen ymmärtäminen on tärkeää, koska juuri siinä piilee ratkaisu, onko yritystoiminnan jatkamiselle edellytykset.

Yrityksen lääkärintarkastuksen aineiston avulla saadaan selkeä kuva niistä toimenpiteistä, joilla voidaan tervehdyttää yrityksen talous hyvinkin nopealla aikataululla.

Tervehdytystoimenpiteet voivat olla esimerkiksi myynnin- tai ostoprosessin kehittämistä tai kustannusrakenteen perkaamista. Vaihtoehtoja on monia. Mitä toimenpiteitä ikinä valitaankaan, oleellista on, että tarvitaan jämäkkä toimintasuunnitelma, johon koko organisaatio sitoutuu ja jota voidaan helposti seurata.

Konkreettisia tekoja

Kun yrityksen erääntyneet velat ovat kolme kertaa suuremmat kuin yrityksen kuun liikevaihto, silloin ei välttämättä nähdä ulospääsykeinoja pattitilanteesta. Tällainen tilanne oli eräällä asiakkaallamme. Laadimme yhdessä kyseinen yrityksen johdon kanssa toimintasuunnitelman, jota yrityksessä noudatettiin tiukasti. Toimenpiteellä saavutettiin lisämyyntiä ja laskutuksen prosessit tehostuivat. Muun muassa laskut lähtivät nopeammin, joten rahat kassaan palautuivat myös nopeammin.

Velkojen osalta tehtiin maksujärjestelyitä ja tiukka viikoittainen maksusuunnitelma. Tilikauden päätteeksi tilanne oli kääntynyt päälaelleen; erääntyneet velat olivat maksettu, tuloskin oli plussalla.

Lopeta ennemmin kuin myöhemmin

Aina ei yritystoimintaa kannata jatkaa. Muutama perussääntö on hyvä muistaa. Jos yrityksen oma pääoma menee pakkasen puolelle, pitää siitä tehdä ilmoitus PRH:lle.

Yrityksen hallituksen on tehtävä ilmoitus oman pääoman menettämisestä heti kun se havaitaan. Tästä ilmoituksesta on hyötyä, jos yritys hakeutuu konkurssiin.

On erottava tappiota tekevät yritykset negatiivisen kassavirran yrityksistä. Kassavirran hallitseva yritys voi toimia pitkäänkin tappiollisena, ja silti kyetä maksamaan laskunsa. Toisaalta hyvää tulosta takova yritys voi ajautua kassan kanssa ongelmiin, jos kassavirtaa ei seurata.

Jos yrityksen johdon ja omistajien paukut on syöty, kannattaa konkurssihakemus laittaa sisään ennen kuin tilanne pahenee entisestään. Ei kannata unohtaa, että tappiota tekevä yritys, jonka oma pääoma on menetetty, jolla ei ole suunnitelmaa tilanteen parantamiseksi, tulee ajautumaan entistä huonompaan tilaan. Eli ei ole järkevää jäädä jahkailemaan ja kerryttämään lisää tappioita - vaan kanttaa rohkeasti laittaa pillit pussiin.

Tarinoita taloudesta kirjoittaja

Lars Hästö,

Profima Finance Oy:n partner