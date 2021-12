JHL hyväksyi neuvottelutuloksen Arkean työehtoriidassa ja lopettaa lakon

JHL: Satakunnan pelastuslaitoksen on lisättävä henkilöstön määrää välittömästi lain edellyttämälle tasolle 29.11.2021 09:27:17 EET | Tiedote

Satakunnan pelastuslaitoksessa on huomattava alimiehitys. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut korjausmääräyksen toimintavalmiudessa havaitun epäkohdan korjaamiseksi. Henkilöstö on jo aiemmin nostanut asiaa esille. JHL vaatii asian ottamista vakavasti ja lisäämään henkilöstön määrää välittömästi pelastuslain edellyttämälle tasolle.