JHL: Tulevaisuuden hoitajat on tehty työhyvinvoinnista, hyvästä johtamisesta ja kannustavasta palkasta

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa, että hoitajapulaan on olemassa ratkaisu. Hän puhui Porin SuomiAreenassa torstaina.

- Nyt on aika ottaa ne keinot käyttöön työpaikoilla. Joissain sairaaloissa on jo ryhdytty panostamaan hoitajien jaksamiseen. Hoitajien on saatava tehdä oman koulutuksensa mukaisia töitä. Siksi sairaaloissa on käyty hoitajien tehtäviä läpi ja on löydetty esim. potilaskuljetuksiin ratkaisu. Uusi ammattikunta potilaskuljetuksiin on syntynyt ja hoitajat ovat päässeet keskittymään varsinaisiin hoito- ja hoivatehtäviin.

Sairaanhoitajien ja lähihoitajien koulutuspaikkoja on lisättävä, jos hoitajista on pula.

- Turussa hakijoita sairaanhoitajakoulutukseen oli 765 ja sisään otettiin vain 61 opiskelijaa. On kysyttävä, onko meillä oikeasti hoitajapula vai emmekö osaa ratkaista pulaa oikeilla välineillä.

Niemi-Laineen mukaan hoitajien työn tueksi on olemassa paljon digitaalisia ratkaisuja.

- Ongelma on kuitenkin edelleen se, ettei hoitajakoulutuksessa ole vahvoja kokonaisuuksia digivälineiden käyttöön hoitotyössä. Tämän lisäksi työpaikoilla ei ole digivälineisiin riittävää ja jatkuvaa perehdyttämistä.

- Hoitajien keskittyminen omaan työhönsä on parhaiten mahdollista vain, kun rinnalla työskentelee erilaisia ammattilaisia avustavissa tehtävissä kuten esimerkiksi välinehuoltajat, laitoshuoltajat ja hoiva-avustajat. Hoitajien tehtäviä eivät voi lain mukaan hoitaa muut kuin laillistetut hoitajat. Kenenkään työtä ei siis halvenneta. Hoiva-avustajien avustava tehtävä on jo olemassa sairaaloissa ja vanhusten sosiaalipalveluissa. Hoitajien työssäjaksaminen on parantunut ja pito- ja vetovoima on siis parantunut.

Niemi-Laine toteaa, että työaikojen järjesteleminen ja kokonaisten vapaapäivien pitämiseen on panostettava hoitotyön johtamisessa.

- Ylipäänsä johtamisen merkitys on suuri hoitajien työssä, koska työ on kuormittavaa ja silloin hyvä johtaminen tukee ennaltaehkäisevästi räätälöidyillä malleilla hoitajien jaksamista.

Palkat on laitettava kuntoon kaikkien henkilöstöryhmien osalta sote-alalla.

- Kunta-alan sote-sopimus ratkaisu sekä yksityisen on sopimus ratkaisu ovat hyviä. Sote-sopimukseen aletaan valmistelemaan uutta sote-palkkausjärjestelmää syksyllä. Kaikki hoitajat saavat sote-sopimuksen mukaiset palkankorotukset.

- Nyt on aika lopettaa tuuleen huutaminen ja tarttua hoitajapulassa olemassa oleviin ratkaisuihin. Hoitajien ammatti on tärkeää ja on vastuullista, että yhdessä kaikki järjestöt lähtevät tekemään töitä hoitajien työn arvon palauttamisen puolesta, Päivi Niemi-Laine haastaa.