JHL:n edustajisto: Julkiset hyvinvointipalvelut on tuotettava vastuullisesti

Jaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajisto vaatii, että verovaroin tuotetut hyvinvointipalvelut on järjestettävä ja pääosin tuotettava julkisen sektorin toimesta. Verot on maksettava Suomeen. Voittokatosta on säädettävä laki sote-alalle.

Julkisuuteen nousseet hoito- ja hoivapalveluiden laatuongelmat ja epäkohdat osoittavat selkeästi, etteivät tehdyt ratkaisut sote-alan yksityistämisissä ole toimivia. Julkisia hyvinvointipalveluja tuottavilta yrityksiltä on vaadittava entistä parempaa yhteiskuntavastuuta. Verovarojen vuoto pois Suomesta on saatava loppumaan. Lain säätäminen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yritysten voittokatosta on välttämätön. Julkisille hankinnoille on määritettävä selkeät laatukriteerit, jotka palvelun järjestäjän tulee ottaa huomioon. Kriteereissä pitää olla mukana myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset arvot sekä mahdollisuus niiden seurantaan. JHL:n edustajisto edellyttää uudelta hallitukselta rohkeutta tehdä Suomesta jälleen toimiva hyvinvoinnin mallimaa, jossa myös heikommassa asemassa olevista pidetään huolta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ei tule tavoitella lyhytjänteisiä yhden vaalikauden aikana laskettavia säästöjä. Kuntien rahoituspohjaa on vahvistettava palvelujen turvaamiseksi. Laadukkaat julkiset palvelut eivät synny ilman euroja ja riittävää henkilöstömäärää. Lisätiedot: JHL:n edustajiston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä 050 5217 189

Kuvat Lataa

Linkit