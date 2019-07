Jo yli miljoona asiakasta hyödyntää ilta-alea ja osallistuu hävikkitalkoisiin

Pienten ruokayrittäjien haasteet esiin – Suomalainen menestysresepti näyttää innovaatioiden matkan kaupan hyllylle 28.6.2019 08:00:00 EEST | Tiedote

Uuden ruokatuotteen matka kaupan hyllylle on usein pitkä ja täynnä haasteita. Isoilla yrityksillä on rahaa tuotekehitykseen ja markkinointiin. Mutta miten samassa kisassa pärjäävät pienet elintarvikeyritykset tai henkilö, jolla on tuoteidea, mutta ei vielä yritystoimintaa lainkaan? Sunnuntaina alkavassa Suomalainen menestysresepti -tv-sarjassa seurataan kuuden pienyrittäjän matkaa, kun he yrittävät rakentaa ideastaan kaupan hyllyllä pärjäävää menestystuotetta.