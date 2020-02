Jokereiden kotiyleisölle yhteispohjoismainen jääkiekkosarja houkuttelevampi vaihtoehto kuin jatkaminen KHL:ssä tai paluu Suomen Liigaan

Jääkiekkojoukkue Jokereiden siirto Suomen Liigasta KHL:ään sekä joukkueen taival KHL:ssä omistuskytköksineen ja taloudellisine tappioineen on saanut vuosittain runsaasti julkisuutta. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijat ovat selvittäneet muun muassa sen, mitä mieltä Jokereiden kotiyleisö on joukkueen KHL-tulevaisuudesta ja pääsylippujen hinnoista.

Neljännes Jokereiden kotiyleisöstä toivoo joukkueen palaavan Suomen Liigaan

Jokereiden kotiyleisöstä 40 prosenttia toivoi joukkueen pysyvän KHL:ssä ja neljännes (24 %) toivoi paluuta Suomen Liigaan. Runsas kolmannes (36 %) ei osannut sanoa tai asia oli heille yhdentekevä. Liigaan paluuta toivovista noin puolet haluaisi paluun tapahtuvan heti ja noin puolet nykyisen KHL-sopimuksen (2017–2022) päättymisen jälkeen.

- Kun huomioidaan, että aineiston keruussa hyödynnettiin Jokereiden pääsylippurekisteriä KHL-ajalta, Suomen Liigaan paluuta toivovien määrää voidaan pitää varsin suurena. Heitä, jotka ovat KHL-siirron myötä lopettaneet peleissä käymisen, ei ole tässä tutkimuksessa tavoitettu, hankkeen vastaava tutkija Antti Laine Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta korostaa.

Vastaajille esitettiin tutkimuksessa ajatus aika ajoin julkisuudessa väläytellystä Pohjoismaiden yhteisestä jääkiekkoliigasta. Pohjoismaiseen liigaan suhtauduttiin myönteisemmin kuin KHL:ään tai Suomen Liigaan, sillä tällaisen sarjan toteutuessa enää alle viidennes (18 %) toivoisi Jokereiden jatkavan KHL:ssä ja runsas kymmenes (13 %) palaavan takaisin Suomen Liigaan. Yhteispohjoismaiseen liigaan siirtymistä kannatti 38 prosenttia ja 31 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Yleisö totutettu edullisiin lippuhintoihin

Tutkimustulokset osoittavat, että Jokerit on jakanut KHL-otteluihin paljon vapaalippuja (7 % vastaajista oli saanut lipun ilmaiseksi) ja myynyt lippuja edullisesti, esimerkiksi useiden Suomen Liiga-seurojen istumapaikkalippujen hintoihin verrattuna. Kun tarkastelussa huomioidaan vain täysi-ikäiset vastaajat, vajaa kuudennes (16 %) oli maksanut lipustaan keskimäärin korkeintaan 15 euroa, noin kolmannes (34 %) 16–25 euroa ja noin kolmannes (35 %) 26–40 euroa. Alle kymmenes täysi-ikäisistä vastaajista oli maksanut ottelulipustaan yli 40 euroa.

- Jokereille ja KHL:lle on ollut tärkeää luoda vaikutelma yleisöä kiinnostavasta tuotteesta, minkä takia lippuja on jaettu ilmaiseksi ja myyty edullisesti. Näin on saatu melko hyvin väkeä ja myös uusia katsojia kotiareenan lehtereille, mutta tällaisesta toimintakulttuurista normaalihintaisiin lippukäytäntöihin paluu – yleisöä samalla menettämättä – on haastavaa, tutkimushankkeessa maisterin tutkielman laatinut Annastiina Hemmi muistuttaa.

Normaalihintainen lippu Jokereiden KHL-otteluiden parhaille tavallisille katsomopaikoille maksaa vastustajasta ja viikonpäivästä riippuen 39–65 euroa. Täysi-ikäisistä vastaajista yli puolen mielestä (54 %) tällainen lippu saisi maksaa enintään 25 euroa ja miltei kaikkien (97 %) mielestä enintään 40 euroa. Vain 0,2 prosentin mielestä tällainen lippu saisi maksaa yli 50 euroa.

Valtaosa kotiyleisöstä pääkaupunkiseudulla asuvia miehiä

Vastaajista 80 prosenttia oli miehiä ja 20 prosenttia naisia. Runsaat kolme neljäsosaa (77 %) heistä asui pääkaupunkisudulla. Vajaa kolmannes (31 %) oli aloittanut Jokereiden peleissä käymisen vasta KHL-siirron (2014–) jälkeen. Iso osa vastaajista oli kuitenkin seurannut joukkuetta varsin pitkään, sillä 11–20 kaudella peleissä käyneitä oli noin viidennes (21 %) ja yli 20 kaudella peleissä käyneitä noin neljännes (26 %).

Tutkimuksessa laaja aineisto

Tutkimusaineiston keruussa hyödynnettiin otosta Jokereiden runkosarjalippujen yhteystietorekisteristä kaudelta 2017–2018. Kysely lähetettiin 6199 toiminnassa olevaan sähköpostiosoitteeseen ja siihen vastasi 1657 henkilöä.

Tutkimustuloksia on esitelty Euroopan liikuntasosiologijärjestö EASS:n vuoden 2019 kongressissa Norjassa ja Jyväskylän yliopistossa tammikuussa 2020 järjestetyssä kansainvälisessä talvikoulussa (The International Winter School in Sport Sciences).