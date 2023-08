Jokilaaksojen kuntien välisen joukkoliikenteen talvikausi alkaa

Jokilaaksojen kuntien välisen joukkoliikenteen runkona ovat toisen asteen opiskelijoita palvelevat vuorot eri paikkakunnille. Lisäksi liikennöidään ympärivuotista työmatkaliikennettä yleisimpinä työssäkäyntiaikoina Alavieskasta, Kalajoelta, Nivalasta, Oulaisista ja Sievistä Ylivieskaan sekä Ylivieskasta Oulaisiin ja Sieviin. Säännöllisesti matkustaville tarjolla on yhteysvälistä riippuen edullisia kausi- ja sarjalippuja. Oulaisiin kulkevilla vuoroilla voi asioida myös Oulaskankaan sairaalassa, jonka kautta liikennöidään aamuisin ja iltapäivisin.

Useilla Jokilaaksojen alueen linja-autovuoroilla on vaihtoyhteyksiä junaliikenteeseen eri paikkakunnilla. Eniten vaihtoyhteyksiä on Ylivieskan rautatieasemalla, mutta yksittäisiä vaihtoyhteyksiä on myös Haapajärven ja Oulaisten rautatieasemilla. Linja-autojen kaukoliikenteeseen vaihtoyhteyksiä taas on Kalajoella, Kärsämäellä, Pulkkilassa ja Pyhäjärvellä.

Alla on lueteltu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämä liikenne pääsuunnittain talvikaudella sekä liikenteeseen tehdyt keskeiset muutokset.

Reisjärvi–Sievi–Sievi as.–Ylivieska

Reisjärven ja Ylivieskan välillä ajetaan arkipäivisin 2–3 vuoroa sekä lauantaisin ja sunnuntaisin yksi vuoro kumpaankin suuntaan. Osalla arkipäivävuoroista on auton vaihto Sievissä. Sievin ja Ylivieskan välillä vuoroja on arkipäivisin 5–8 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin yksi kumpaankin suuntaan. Osa vuoroista ajetaan Sievin aseman kautta. Useimmilla vuoroilla on liityntäyhteyksiä junaliikenteeseen Ylivieskan rautatieasemalla.

Hiekkasärkät–Kalajoki–Alavieska–Ylivieska

Kalajoen ja Ylivieskan välillä ajetaan arkipäivisin 4–6 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Suurin osa vuoroista ajetaan Hiekkasärkkien kautta. Useimmilla vuoroilla on liityntäyhteyksiä junaliikenteeseen Ylivieskan rautatieasemalla.

ELY-keskuksen hankkimien vuorojen lisäksi Kalajoen ja Ylivieskan välillä liikennöi yksittäisiä markkinaehtoisia vuoroja.

Pyhäsalmi–Haapajärvi–Nivala–Ylivieska–Oulainen

ELY-keskuksen hankkimia vuoroja kulkee koulupäivinä pääasiassa Pyhäsalmelta Haapajärvelle sekä Nivalasta Oulaisiin, koulujen lomapäivinä taas Pyhäsalmelta Ylivieskaan sekä Ylivieskasta Oulaisiin. Osa vuoroista ajetaan Pyhäjärvellä Ruotasten kautta. Koulupäivinä suurin osa Haapajärveltä Ylivieskaan kulkevista vuoroista on markkinaehtoisia. Useilla vuoroilla on liityntäyhteyksiä junaliikenteeseen Ylivieskan rautatieasemalla. Yksittäisiä liityntäyhteyksiä on myös Pyhäjärvellä linja-autojen kaukoliikenteeseen.

Oulaisten ja Nivalan välillä lisätään suoria yhteyksiä koulupäivisin. Oulaisista Ylivieskaan klo 13.55 lähtevää vuoroa jatketaan Nivalaan asti. Lisäksi reitillä käynnistyy kokonaan uusi vuoro, joka lähtee Nivalasta Ylivieskan kautta Oulaisiin klo 15.15. Vuorolta on Ylivieskassa liityntäyhteys Helsinkiin klo 16.34 lähtevään junaan. Muutokset vaikuttavat myös muihin Ylivieskan ja Oulaisten välisten iltapäivävuorojen aikatauluihin. Samalla Helsingistä Ylivieskaan klo 16.49 saapuvalta junalta muodostuu uusi liityntäyhteys Oulaisiin.

Uusia koulupäivisin kulkevia vuoroja käynnistetään myös Ylivieskan ja Nivalan välillä. Ylivieskasta Nivalaan lähtee jatkossa uusi vuoro klo 17.10. Vuorolle on vaihtoyhteys Helsingistä Ylivieskaan klo 16.51 saapuvalta junalta sekä Oulaisista Ylivieskaan klo 17.05 saapuvalta linja-autolta. Nivalasta taas lähtee jatkossa vuoro Ylivieskaan klo 17.50, ja tälle vuorolle on vaihtoyhteys Haapajärveltä Nivalaan klo 17.45 saapuvalta linja-autolta.

Kalajoki–Oulainen–Haapavesi–Kärsämäki–Pyhäsalmi

Kalajoen ja Oulaisten välillä ajetaan koulupäivinä viisi, Oulaisten ja Haapaveden välillä seitsemän, Haapaveden ja Kärsämäen välillä kolme sekä Kärsämäen ja Pyhäsalmen välillä kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Osa vuoroista ajetaan Pyhäjärvellä Ruotasten kautta. Koulujen lomapäivinä ja viikonloppuisin ajetaan Kalajoen ja Kärsämäen välillä yksi vuoro kumpaankin suuntaan. Useilla vuoroilla on liityntäyhteyksiä linja-autojen kaukoliikenteeseen Kärsämäellä. Yksittäisiä liityntäyhteyksiä on myös Oulaisissa junaliikenteeseen sekä Kalajoella linja-autojen kaukoliikenteeseen.

Pyhäntä–Piippola–Pulkkila–Haapavesi–Ylivieska

Pyhännän, Piippolan, Pulkkilan ja Haapaveden välillä ajetaan koulupäivinä paikkakunnasta riippuen 3–5 sekä Haapaveden ja Ylivieskan välillä kuusi vuoroa kumpaankin suuntaan. Koulujen lomapäivinä vuoroja ajetaan kaksi ja viikonloppuisin yksi kumpaankin suuntaan. Useilla vuoroilla on liityntäyhteyksiä junaliikenteeseen Ylivieskan rautatieasemalla. Yksittäisiä liityntäyhteyksiä on myös Pulkkilassa linja-autojen kaukoliikenteeseen.

Osa tähän asti Pyhännältä, Piippolasta ja Pulkkilasta Haapavedelle ajetuista vuoroista jatketaan Ylivieskaan. Muutoksen seurauksena yhteydet Ylivieskaan muuttuvat aiempaa sujuvammiksi, kun linja-autoa ei enää tarvitse vaihtaa Haapavedellä.

Kärsämäki–Haapajärvi–Reisjärvi

Kärsämäen ja Haapajärven välillä ajetaan koulupäivinä kolme sekä Haapajärven ja Reisjärven välillä neljä vuoroa kumpaankin suuntaan. Yksittäisiä liityntäyhteyksiä on Haapajärvellä junaliikenteeseen sekä Kärsämäellä linja-autojen kaukoliikenteeseen.

Pyhäntä–Kärsämäki

Pyhännän ja Kärsämäen välillä ajetaan koulupäivinä kolme vuoroa kumpaankin suuntaan.

Muut pääsuunnat

ELY-keskuksen hankkimia vuoroja kulkee lisäksi koulupäivisin reiteillä Haapavesi–Nivala, Kärsämäki–Nivala ja Sievi–Nivala. Nämä vuorot palvelevat pääasiassa toisen asteen opiskeluyhteyksiä, eikä vuoroilla ei ole liityntäyhteyksiä junaliikenteeseen tai linja-autojen kaukoliikenteeseen.

Reitillä Kalajoki–Kokkola kulkee ympäri vuoden ELY-keskuksen hankkimia vuoroja, jotka täydentävät reitin markkinaehtoista liikennettä. Yksittäisillä vuoroilla on liityntäyhteyksiä junaliikenteeseen Kokkolan rautatieasemalla.

Lipputuotteet ja aikataulut

Lipputuotteita linja-autovuoroihin myydään verkossa ja linja-autoissa. Kertalippuja on saatavilla verkosta Matkahuollon aikatauluhausta sekä Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta. Linja-autoissa kertalippuja myydään käteisellä sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Työmatkustajien ja muiden säännöllisesti matkustavien kannattaa hankkia Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sarjalippu, jolla matkustaminen on kertalippua edullisempaa. Lisäksi Ylivieskan ja Alavieskan, Kalajoen, Oulaisten tai Sievin välisille matkoille on saatavilla mobiilisovelluksesta kausilippu, jolla voi matkustaa 30 vuorokauden aikana rajoittamattomasti Liikenne Huovari Oy:n ja Oulaisten Liikenne Oy:n linja-autovuoroissa.

Vuorojen aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sekä Google Mapsista. Aikatauluja on saatavilla myös linja-autoista.