Jonna Kina Below Zero -taidepalkinnon voittajaksi

Suomen Lontoon instituutti sekä Beaconsfield Gallery Vauxhall ovat yhdessä valinneet Jonna Kinan Below Zero -taidepalkinnon voittajaksi. Kina tulee työskentelemään Beaconsfield -gallerian Lontoon residenssissä tammikuusta 2018 alkaen. Residenssistä ja mentoroinnista koostuva palkinto huipentuu maaliskuussa avattavaan näyttelyyn.

Jonna Kina (synt. 1984, Lappeenranta) on monialainen kuvataiteilija, joka tutkii käsitteellisiä ja rakenteellisia teemoja filmin ja valokuvauksen, installoinnin, äänen ja tekstien kautta. Residenssin aikana Kina työstää uutta filmi- ja veistossarjaa, joka tarkastelee maisemaa, ajallisia mittakaavoja ja sosiaalisia suhteita harmonian ja ristiriitojen kertomuksena. Työehdotusten työnimet ovat Energy and Matter ja Readings.

Voittajan valitsivat 95 hakijan joukosta taidekriitikko Mika Hannula, taidekuraattori Hannele Tilles, Suomen Lontoon instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg, sekä Beaconsfield -gallerian taiteelliset johtajat ja kuraattorit David Crawforth ja Naomi Siderfin. Raati keskittyi taiteilijoihin, jotka eivät ole aiemmin saaneet merkittäviä palkintoja, ja jotka hyötyisivät huomattavasti palkinnon tarjoamista mahdollisuuksista Iso-Britanniassa. Muut jatkoon valitut taiteilijat olivat Sini Pelkki, Eeva-Liisa Puhakka, Anssi Pulkkinen ja Minna Pöllänen.

Ensimmäistä kertaa myönnettävän Below Zero -palkinnon tavoitteena on vahvistaa korkeatasoista taiteellista yhteistyötä Suomen ja Iso-Britannian välillä. Palkinnon mahdollistavat Suomen Lontoon instituutti ja Beaconsfield -galleria yhdessä nimettömänä pysyvän lahjoittajan kanssa.

“Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus suomalaiselle taiteilijalle kansainvälistää työskentelyään ja saada uralleen tukea tunnetulta brittiläiseltä taideorganisaatiolta", sanoo Suomen Lontoon instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg.