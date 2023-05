Joukkoliikenteen kesäkausi alkaa Raahen seudulla sekä reiteillä Oulu–Raahe ja Oulu–Oulainen

Kesäajan joukkoliikenne palvelee pääasiassa työ- ja asiointimatkoja. Työmatkaliikennettä ajetaan Paavolasta Ruukin ja Revonlahden kautta Raaheen sekä Oulusta Oulaisiin yleisimpinä työssäkäyntiaikoina.

Alla on lueteltu ELY-keskuksen liikenne pääsuunnittain kesäkaudella sekä liikenteeseen tehdyt keskeiset muutokset. Osaan vuoroista on lisäksi tehty pieniä reitti- ja aikataulumuutoksia.

Paavola–Ruukki–Revonlahti–Raahe

Liikennettä on arkipäivisin kolme ja lauantaisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Vuoroja voi käyttää ympärivuotiseen työmatkaliikenteeseen Raaheen. Osa vuoroista ajetaan Luonto- ja hevoskeskuksen kautta myös kesällä.

Oulu–Lumijoki–Siikajoenkylä–Raahe

Liikennettä on arkipäivisin kaksi vuoroa Oulusta Raaheen ja yksi vuoro Raahesta Ouluun. Lauantaisin liikennettä on kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Reittiä on nopeutettu talviaikataulukauteen verrattuna siten, että Kempeleen keskustan sijaan vuorot ajetaan valtatien 4 kautta. Raahesta Ouluun ajavat vuorot pysähtyvät valtatien 4 ramppipysäkeillä vain tarvittaessa. Muutosten seurauksena vuorojen ajoaika lyhenee 10 minuutilla.

Oulu–Revonlahti–Raahe

Reitillä kulkee Oulun ja Kokkolan välistä markkinaehtoista linja-autojen kaukoliikennettä. Lisäksi Oulun ja Raahen välillä kulkee kaukoliikennettä täydentäviä linja-autovuoroja. Raahesta Ouluun ajavat vuorot pysähtyvät valtatien 4 ramppipysäkeillä vain tarvittaessa. Vuoroja voi käyttää arkipäivisin Oulun ja Raahen väliseen työmatkaliikenteeseen.

Oulu–Oulainen

Liikennettä on arkipäivisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Vuoroja voi käyttää ympärivuotiseen työmatkaliikenteeseen Oulaisiin.

Lipputuotteet ja aikataulut

Lipputuotteita linja-autovuoroihin myydään verkossa ja linja-autoissa. Kertalippuja on saatavilla verkosta Matkahuollon aikatauluhausta sekä Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta. Linja-autoissa kertalippuja myydään käteisellä sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Työmatkustajien ja muiden säännöllisesti matkustavien kannattaa hankkia Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sarjalippu, jolla matkustaminen on kertalippua edullisempaa. Lisäksi Siikajoen kunnan ja Raahen kaupungin välisille matkoille on saatavilla mobiilisovelluksesta kausilippu, jolla voi matkustaa 30 vuorokauden aikana rajoittamattomasti Oulaisten Liikenne Oy:n ja Kamusen Liikenne Oy:n linja-autovuoroissa. Oulun ja Raahen välillä säännöllisesti matkustaville on saatavilla Matkahuollon 30 matkaa/30 päivää -lippu.

Vuorojen aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sekä Google Mapsista. Aikatauluja on saatavilla myös linja-autoista.