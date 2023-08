Joukkoliikenteen talvikausi alkaa Raahen seudulla sekä reiteillä Oulu–Raahe ja Oulu–Oulainen

Raahen seudun joukkoliikenteen runkona ovat toisen asteen opiskelijoita palvelevat vuorot Ruukin, Pyhäjoen ja Siikajoenkylän suunnista Raaheen. Lisäksi liikennöidään ympärivuotista työmatkaliikennettä yleisimpinä työssäkäyntiaikoina Ruukin suunnasta Raaheen. Säännöllisesti matkustaville tarjolla on edullisia kausi- ja sarjalippuja. Raahen ja Piippolan välinen liikenne taas palvelee opiskeluyhteyksiä Piippolaan sekä vaihtoyhteyksiä linja-autojen kaukoliikenteeseen Pulkkilassa.

Osana Raahen seudun joukkoliikennettä järjestetään myös liikennettä reiteillä Oulu–Raahe ja Oulu–Oulainen. Oulun ja Raahen väliset vuorot palvelevat paikkakuntien välisiä työ- ja opiskelumatkoja kumpaankin suuntaan. Oulusta Oulaisiin kulkevilla vuoroilla taas voi kulkea töissä Oulaisissa tai asioida Oulaskankaan sairaalassa. Oulaisiin voi kulkea myös Raahesta vaihtamalla linja-autoa Vihannissa. Myös näillä reiteillä on tarjolla säännöllisesti matkustaville edullisia sarjalippuja.

Alla on lueteltu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämä liikenne pääsuunnittain talvikaudella sekä liikenteeseen tehdyt keskeiset muutokset.

Paavola–Ruukki–Revonlahti–Raahe

Reitillä ajetaan arkipäivisin 3–4 ja lauantaisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Vuorot ajetaan Raahessa Kummatin kautta, mikä lyhentää matkaa oppilaitoksiin. Osa vuoroista ajetaan Ruukin Luonto- ja hevoskeskuksen kautta ympäri vuoden.

Oulu–Lumijoki–Siikajoenkylä–Raahe

Oulun ja Raahen välillä ajetaan Siikajoenkylän kautta koulupäivisin kolme sekä koulujen lomapäivinä ja lauantaisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Lisäksi koulupäivisin ajetaan kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan vain Siikajoenkylän ja Raahen välillä. Osa vuoroista ajetaan koulupäivisin Siikajoen kirkonkylän kautta.

Reittiä on nopeutettu talvikauteen 2022–2023 verrattuna siten, että Kempeleen keskustan sijaan vuorot ajetaan valtatien 4 kautta. Muutos lyhentää vuorojen ajoaikaa 10 minuutilla.

Oulu–Revonlahti–Raahe

Oulun ja Raahen välillä Revonlahden kautta kulkee ympäri vuoden ELY-keskuksen hankkimia vuoroja, jotka täydentävät reitin markkinaehtoista liikennettä. ELY-keskuksen hankkimia vuoroja ajetaan aamuisin ja iltapäivisin, ja vuorot on suunniteltu erityisesti työmatkaliikennettä varten.

Kalajoki–Pyhäjoki–Raahe

Kalajoen ja Raahen välillä Pyhäjoen kautta kulkee ympäri vuoden ELY-keskuksen hankkimia vuoroja, jotka täydentävät reitin markkinaehtoista liikennettä. ELY-keskuksen hankkimia vuoroja ajetaan iltapäivisin, ja vuorot on suunniteltu erityisesti toisen asteen opiskelijoita varten.

Raahe–Pulkkila–Piippola

Raahen ja Piippolan välillä ajetaan koulupäivinä kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Osalla vuoroista on liityntäyhteyksiä linja-autojen kaukoliikenteeseen Pulkkilassa. Aamulla Raahesta Vihantiin saapuvalla ja iltapäivällä Vihannista Raaheen lähtevällä vuorolla on liityntäyhteys Oulaisten suunnan linja-autoliikenteeseen.

Oulu–Oulainen

Oulun ja Oulaisten välillä ajetaan arkipäivisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Aamulla Oulaisista Vihantiin lähtevällä ja iltapäivällä Oulaisista Vihantiin saapuvalla vuorolla on liityntäyhteys Raahen suunnan linja-autoliikenteeseen. Vuorot ajetaan aamuisin ja iltapäivisin Oulaskankaan kautta.

Lipputuotteet ja aikataulut

Lipputuotteita linja-autovuoroihin myydään verkossa ja linja-autoissa. Kertalippuja on saatavilla verkosta Matkahuollon aikatauluhausta sekä Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta. Linja-autoissa kertalippuja myydään käteisellä sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Työmatkustajien ja muiden säännöllisesti matkustavien kannattaa hankkia Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sarjalippu, jolla matkustaminen on kertalippua edullisempaa. Lisäksi Siikajoen kunnan ja Raahen kaupungin välisille matkoille on saatavilla mobiilisovelluksesta kausilippu, jolla voi matkustaa 30 vuorokauden aikana rajoittamattomasti Oulaisten Liikenne Oy:n ja Kamusen Liikenne Oy:n linja-autovuoroissa. Oulun ja Raahen välillä säännöllisesti matkustaville on saatavilla Matkahuollon 30 matkaa/30 päivää -lippu.

Vuorojen aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sekä Google Mapsista. Aikatauluja on saatavilla myös linja-autoista.