Jouko Niinimäki valittiin jatkokaudelle Oulun yliopiston rehtoriksi

Oulun yliopiston hallitus valitsi kokouksessaan 12.6.2019 yliopiston rehtoriksi vuosille 2020–2024 nykyisen rehtorin Jouko Niinimäen, 52. Tekniikan tohtori, mekaanisen prosessitekniikan professori Niinimäki on toiminut Oulun yliopiston rehtorina vuodesta 2015.

Rehtorin tehtävää haki kuusi henkilöä, joista haastatteluihin valittiin kolme.

”Hakijoiden ansioiden vertailussa hallitus painotti jo annettuja näyttöjä ja kokemusta yliopiston johtamisesta. Rehtori Niinimäki on tehnyt hyvää työtä Oulun yliopiston kehittämiseksi kuluneella viisivuotiskaudella. Tästä on hyvä jatkaa. Samalla haluamme kiittää kaikkia tehtävään hakeneita”, sanoo Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Risto Murto.

”Haluan kiittää Oulun yliopiston hallitusta luottamuksesta. Olen iloinen päätöksestä, ja se voimaannuttaa minut tekemään edelleen parhaani tässä tehtävässä”, sanoo rehtori Jouko Niinimäki.

”Päättyvällä kaudellani yliopisto on vahvistanut asemaansa tutkimusyliopistona, ja henkilöstön tyytyväisyys ja maine ovat parantuneet. Taloutemme on erittäin vakaa ja asema turvattu. Alkavalla kaudella kiinnitän huomiota lisäksi koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden parantamiseen. Tavoitteenani on etenkin opiskelijakokemuksen kehittäminen”, Niinimäki toteaa.

Niinimäki on työskennellyt professorina Oulun yliopistossa vuodesta 2000 ja toiminut myös teknillisen tiedekunnan dekaanina.

Yliopistolain mukaan rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon, hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

