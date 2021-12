Joulua ja uuttavuotta on tärkeää viettää yhdessä läheisten kanssa – suunnittele juhlat turvallisiksi etukäteen

THL päivittää omikronin riskimaiden listausta 16.12.2021 16:55:40 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on 16.12.2021 osoittamassaan ohjauskirjeessä kehottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta jatkamaan epidemiologiseen tietoon perustuvaa arviointia siitä, mistä maista Suomeen saapuvat matkustajat ovat voineet altistua omikronvariantille. Tämän hetkiseen epidemiologiseen tietoon perustuen THL katsoo, että oleskelu ainakin seuraavissa maissa voi johtaa altistumiseen uudelle omikronvirusmuunnokselle: Etelä-Afrikka, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swazimaa), Mosambik, Malawi, Nigeria, Tanska, Iso-Britannia ja Norja. Arvio perustuu siihen, että kyseisistä maista saapuneilla on todettu omikronin aiheuttamia tartuntoja ja/tai maa on itse raportoinut omikronin leviävän laajasti maan sisällä. Myös maan sijainti alueella, missä omikronin tiedetään leviävän, on arvion taustalla. THL muistuttaa, että epidemiologinen tieto omikronin leviämisestä muuttuu jatkuvasti ja tähän listaan on koottuna vain ne maat, joista on saatu riittävästi tietoa. Todennäkö