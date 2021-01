Joulukuun lopussa työttömien määrä lähes 12 000

Joulukuu tavanomaista leudompi ja vuosi 2020 Suomen mittaushistorian lämpimin 11.1.2021 07:32:10 EET | Tiedote

Joulukuu oli Pohjois-Karjalan maakunnassa viisi astetta tavanomaista leudompi. Esimerkiksi Valtimolla mitattiin joulukuun keskilämpötilaksi -3 astetta, kun se tavallisesti on -8,1 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla mitattiin joulukuun keskilämpötilaksi -2,4 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo on -7,3 astetta. Joulukuun sademäärä vaihteli Pohjois-Karjalan maakunnassa 40-48 mm, kun tavallisesti joulukuussa sataa 52 mm. Vuodenvaihteessa lunta oli 10-20 cm, eli noin 10 cm normaalia vähemmän. Lumen vesiarvo vaihteli joulukuun lopussa 22-44 mm, kun se vuodenvaihteessa on keskimäärin 60 mm. Pohjois-Karjalan maakunnan suurten järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden tavallista korkeammalla. Järvien vedenkorkeudet ovat pakastuneen sään johdosta laskussa Orivesi-Pyhäselkää lukuun ottamatta. Pakkaset voivat aiheuttaa avoimena olevilla jokiosuuksilla hyydepatoja, jotka voivat nostaa joen vedenkorkeutta nopeastikin. Orivesi-Pyhäselän vedenpinta on noussut noin 30 cm marraskuun puolivä