Joulukuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi vuotta aiempaan verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,5 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Suupohjan rannikkoseudulla, 4,2 %.

Työttömyys laski lähes kaikissa ikäryhmissä vuodentakaiseen verrattuna. Määrällisesti eniten vähennystä oli 50–54-vuotiaiden ikäryhmässä, 573 henkilöä vuotta aiempaan nähden (42,7 %). Työttömien määrä kasvoi vuotta aikaisempaan nähden ainoastaan yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä 3 henkilöllä (+ 12,5 %). Myös pitkäaikaistyöttömyys on kääntymässä laskuun. Joulukuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 2 271, mikä on 125 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 111, mikä on 200 enemmän kuin vuosi sitten.

- Alueemme työllisyystilanteen kehityssuunta näyttääkin varsin lupaavalta. Sen lisäksi, että yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömien määrä on vihdoin kääntynyt laskuun, myös nuorisotyöttömyys jatkaa vähenemistään iloitsee TE-toimiston johtaja Mika Palosaari. Myös uusien avoimien työpaikkojen tuplaantuminen viime vuoteen nähden ilahduttaa edelleen.

Uusien avointen työpaikkojen määrä yli kaksinkertaistui vuotta aiempaan nähden

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon joulukuun aikana 4 753, mikä on 2 654 enemmän (+ 126,4 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Joulukuun aikana avoinna oli yhteensä 7 067 työpaikkaa, mikä oli 3 635 paikkaa (+ 105,9 %) enemmän kuin vuosi sitten.

Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät vuotta aikaisempaan verrattuna lähes kaikissa ammattiryhmissä, määrällisesti eniten asiantuntijoiden ammattiryhmässä (+ 1 172). Avoimien työpaikkojen määrä vähentyi maanviljelijöiden, metsätyöntekijöiden ym. ammattiryhmässä (- 16) sekä johtajien ammattiryhmässä (- 3).