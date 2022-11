Joulutusindeksi: joulun tunnelmointi on virallisesti käynnistynyt ympäri Suomen

Äänielämysbrändi Sonosin insinöörien kehittämä joulutusindeksi (S.A.N.T.A. Index eli Seasonal Audio Noise Tracking Aggregator) mittaa joulutunnelmoinnin virallisen alkamisajankohdan. Indeksi on lanseerattu yhteensä yli 20 maahan ja se hyödyntää paikallisesti jokaisen maan toistetuimpia joulukappaleita ja -elokuvia.

Joulutusindeksin toiminta perustuu joulusuosikkien kulutuksen kasvuun ennen joulua. Indeksi tutkii monipuolista dataa, kuten hakuja ja striimauksia, löytääkseen tarkalleen sen hetken, kun juhlahumu saavuttaa käännekohdan ja on "virallisesti sallittua" laittaa piparit uuniin ja jouluvalot vilkkumaan. Kun indeksin Jingle Waves -taso ylittää viidenkymmenen, joulutus on virallisesti käynnistynyt.

Nämä kestosuosikit käynnistävät joulutuksen Suomessa

Suomen joulutusindeksiin on valittu suomalaisten viisi suosituinta jouluelokuvaa ja -kappaletta. Innokkaimpien joulufanien ensisijainen leffavalinta on indeksin mukaan Holiday, mutta Rakkautta vain -elokuvan toistokerroissa on myös nähtävissä selvää kasvua jo hyvissä ajoin ennen joulua.

Musiikin osalta joulutuksen kärkisijaa pitää Wham!-yhtyeen klassikko Last Christmas, mutta Mariah Careyn kappale All I want for Christmas on myös selvästi varhaisten jouluttajien soittolistalla. Syvemmälle joulutunnelmaan johdattelevat kappaleet, kuten Katri Helenan Joulumaa ja Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen laitetaan kuunteluun todennäköisesti vasta lähempänä aattoa.

Suomen Jingle waves -taso on nyt ylittänyt 50, joten joulutuskausi on virallisesti käynnistynyt.

Lisätietoja ja päivittyvä indeksi löytyy osoitteesta holiday.sonos.com.

Sonosin lahjaoppaasta löytyy laadukkaita lahjaideoita erilaisille kuuntelijoille.

Lisätietoja Sonosista

Sonos (Nasdaq: SONO) on maailman johtava äänielämyksiin erikoistunut yhtiö. Sonosia pidetään monihuoneisen langattoman kotiteatteriäänen kehittäjänä. Sen innovaatiot tarjoavat ihmisille parempia kuuntelukokemuksia ja helpon pääsyn rakastettuihin sisältöihin. Vertaansa vailla oleva äänikokemus, tarkoin suunniteltu muotoiluestetiikka, yksinkertainen käyttö sekä avoin alusta takaavat sen, että Sonosin tuottama laaja-alainen äänisisältö on kenen tahansa ulottuvilla. Sonosin pääkonttori sijaitsee Santa Barbarassa, Kaliforniassa. Lue lisää: www.sonos.com.