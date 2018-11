Juha ”Norppa” Taskinen ja luontokuvaelämyksiä Kangasala-talossa

Kangasalan Kameraseuran vuosi huipentuu torstaina 22.11.2018 klo 18, kun seuran neljännessä luontokuvaillassa tuodaan katsojien iloksi seuran jäsenten uusinta kuvasatoa ja illan pääesiintyjän Juha ”Norppa” Taskisen esitys ”40 vuotta norppia ja hylökeitä”.

Taskinen on yksi Suomen tunnetuimmista luontokuvaajista, joka on jo vuosia keskittynyt kuvaamaan erityisesti saimaannorppaa ja Saimaan järviluontoa. Hän on lisäksi tuottanut lukuisia elokuvia ja kirjoja, ja kuvannut myös muun muassa Laatokan luontoa ja laatokannorppaa sekä Vienan Karjalaa ja Vienanmerta.

Kuvaesitys vie katsojat Taskisen sukeltajatuttavien maailmaan, vuosikymmenien kuvien ja kokemusten, ilon ja liikutuksen hetkiin. Kuvien lomassa Taskinen ”huastelee savoksi”.

Kangasalan Kameraseuran jäsenmäärä on viime vuodet kasvanut tasaisesti ja nykyisen noin 60 jäsenen joukossa on useita niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin kilpailuissa palkittuja kuvaajia. Tämänvuotisen luontokuvaillan Kangasalan kameraseuran esitykseen oli tarjolla liki tuhat hienoa kuvaa, joista tiukan seulonnan jälkeen valikoitui reilut 200 toinen toistaan upeampaa otosta.

Musiikkimaisemat Kangasalan kameraseuran kuvaesitykseen on tuottanut Heikki Mäenpää työryhmineen.

Ennen esitystä ja esitysten väliajalla Kangasala-talon aulassa ehtii tutustua kameraesittelyihin.

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa järjestetään teemaopastus Pekka Luukkolan valokuvanäyttelyyn klo 17. Intendentti Soila Kaipiaisen vetämällä opastuksella tutustutaan Luukkolan sinisävyisiin luontomaisemiin.

Luontokuvailta Kangasala-talossa to 22.11. klo 17:30. Esitykset konserttisalissa alkavat klo 18. Liput Kangasala-talolta 15/12 €, Lippu.fi 17,50/13,50 € + toimitusmaksu

Teemaopastus: Pekka Luukkolan maisemavalokuvat to 22.11. klo 17−17:45 Kimmo Pyykkö -taidemuseossa. Liput Kangasala-talolta 6/4 € tai Museokortti. Alle 18-v. 0 €. Luontokuvaillan lipun lunastaneet 3 €.