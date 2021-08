Juhani Mattila: uupumuksen syiden tunnistaminen on tärkeää

Jaa

Psykiatri Juhani Mattila kertoo uudessa teoksessaan Uupumuksesta takaisin elämään (Kirjapaja), mistä uupumuksessa pohjimmiltaan on kyse ja mitä siitä toipuminen edellyttää. Pahimmillaan uupumus johtaa toimintakyvyn täydelliseen menettämiseen. Uupumista ei kuitenkaan aina ole helppoa tunnistaa, saati syitä siihen.

Juhani Mattilan mukaan uupumukseen sairastuminen on seuraus siitä, että ihmisen elämästä on kadonnut yksilöllisesti koettu merkityksellisyys, josta ihminen normaalisti saa virtaa akkujensa lataamiseen. ”Yleensä on kyse pitkästä prosessista, vaikka sairastuminen olisi näennäisesti seurausta yhdestä ainoasta, kulttuurin häpeälliseksi määrittelemästä epäonnistumisesta”, hän sanoo.

”Pohdin ennen kaikkea sitä, miten uupunut saisi elävyytensä takaisin ja onnistuisi korjaamaan rikkoutuneet energialähteensä”, Mattila kirjoittaa. ”Uupuneen ihmisen omaehtoisten ponnistelujen, kuten erilaisten hoitojenkin, tavoitteena on löytää elämän merkityksellisyys ja herätä sitä kautta jälleen emotionaalisesti eloon kokemastaan sielullisesta lamasta.”

”Haluan tämän kirjan avulla herkistää uupumisvaarassa olevia tunnistamaan oireensa riittävän aikaisin, jotta elpyminen olisi helpompaa ja nopeampaa”, Mattila sanoo.

Pelkkä lepo ja sinänsä hyödylliset elämäntapamuutokset harvoin korjaavat pitkäkestoista, vaikeaa uupumusta. Keskeistä onnistuneessa toipumisessa on kyky suuntautua kohti läheisiä ihmissuhteita, kohti toista ihmistä. Aito itse ja elämän merkityksellisyys voivat näin palata.

”Ongelmaan olisi paneuduttava syvällisemmin ja luotava psykoterapiamalleja, jotka eivät keskity vain oireiden lievittämiseen vaan siihen ihmiseen, joka niistä kärsii. Siksi kohdistan ajatukseni myös niille, jotka ovat joutuneet sairauslomalle ja ovat ihmeissään, kun nykyhoidot eivät auta heitä tarpeeksi”, sanoo Juhani Mattila.

Työterveyslaitoksen mukaan neljännes työntekijöistä kokee työstressiä ja on vaarassa sairastua. ”Uupumus on nykyisin yleisempi ongelma kuin masennus”, Mattila huomauttaa. ”Ongelma on noussut julkiseen keskusteluun, kun monet tunnetut henkilöt ovat esiintyneet omilla nimillään ja halunneet auttaa kohtalotovereitaan kertomalla avoimesti sairastumisestaan.”

Juhani Mattila on psykiatrian erikoislääkäri ja tietokirjailija. Hän on kiinnostunut ujoudesta, sosiaalisista peloista, masennuksesta ja työuupumuksesta, joista hän julkaissut useita teoksia ja artikkeleita. Hänen aiemmin ilmestyneitä teoksiaan ovat mm. Nöyryytys (2017) sekä Herkkyys ja sosiaaliset pelot (2014).

Juhani Mattila, Uupumuksesta takaisin elämään. Kirjapaja 2021. 229 s. Kansi Sanna-Reeta Meilahti. Kl 59.563. ISBN 978-952-354-479-6. Kirja ilmestyy 30.7. Taitto-pdf on saatavilla.

PDF-pyynnöt ja arvostelukappaletilaukset: marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi

Lisätietoja ja haastattelut: Marja-Liisa Saraste | viestintäpäällikkö | p. 040 553 4757| marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi tai Juhani Mattila | juhanimattila@outlook.com| p. 041 595 0545 | Twitter: @PsykiatriJuhani