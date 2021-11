Jukka Itkoselle Laivakello-palkinto tunnustuksena merkittävästä elämäntyöstä

70-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä runoilija Jukka Itkonen: ”Elämän pitää olla mielenkiintoista ja kirjoittamisen etenkin, että siitä nauttii joka päivä.” 7.10.2021 16:15:00 EEST | Tiedote

Suositun runoilijan merkkivuotta juhlistetaan Kultapöllö-kokoelmalla, jossa on yksissä kansissa Jukka Itkosen suosituimpia lastenrunoja viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tuottelias kirjailija on kirjoittanut kokoelmaan myös uusia runoja: ”Kirjoittamalla olen yrittänyt ottaa selvää, mikä tämä maailma on, hyvin tietäen, että se riippuu siitä, mistä suunnasta sitä katsoo.”