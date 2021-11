Julia Thurénin Kaikki kuluttamisesta on Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaana

Palkitun toimittajan Julia Thurénin Kaikki kuluttamisesta – Näin aloin käyttää rahojani paremmin on yleissivistävä ja käytännönläheinen tietokirja, joka kertoo konkreettisin vinkein, miten turhan kuluttamisen voisi lopettaa ja mihin omat rahat on järkevintä käyttää. Thurén avaa kirjassaan, miten hän on onnistunut muuttamaan omia kulutustapojaan, ja samalla auttaa ymmärtämään muun muassa kuluttamisen juuria, kapitalismia, kiertotaloutta ja vastuullista sijoittamista.

Palkintolautakunta perustelee ehdokkuutta seuraavasti: ”Teos täyttää tietokirjallisuuden tärkeää demokratisointitehtävää pohtimalla kulutusyhteiskuntamme rakenteita ja lainalaisuuksia tavalla, joka auttaa ymmärtämään niitä syyllistämättä arkielämän tasolla ja joka avautuu jouhevasti eritaustaisille lukijoille.” Tietokirjallisuuden Finlandian voittaja valitaan 1.12. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Palkinnon jakaa Suomen Kirjasäätiö. Julia Thurén (VTM) on toimittaja, somevaikuttaja ja tietokirjailija, jonka uutuus Kaikki kuluttamisesta on jatkoa suositulle Kaikki rahasta -kirjalle. Thurén pitää Yle Areenassa Melkein kaikki rahasta -podcastia, kirjoittaa Juliaihminen-blogia ja suorastaan rakastaa rahasta ja tasa-arvosta puhumista. Thurénin #minäpuhunrahasta-postaussarja on innostanut naisia ja miehiä säästämään, sijoittamaan – ja ymmärtämään, mitä etuoikeutettu asema tarkoittaa. Julia Thurén: Kaikki kuluttamisesta – Näin aloin käyttää rahojani paremmin

