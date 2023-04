Julkistamistilaisuus 27.4. klo 9.30–11.00: Itäradan liikenneselvitys ja selvitys Porvoon suunnan lähijunaliikenteestä

Aika: torstaina 27. huhtikuuta klo 9.30–11.00

Paikka: Scandic Grand Central Helsinki, kokoustila Gesellius, Vilhonkatu 13, 00100 HELSINKI

Itäradan esisuunnittelun osana on valmistunut Porvoon liikenneselvitys. Itärata Oy:n tilaamassa ja konsulttiyhtiö Floun toteuttamassa selvityksessä arvioidaan Itäradan kaukojunaliikenteen ja Porvoon lähijunaliikenteen matka-aikoja, matkustajamääriä ja vaikutusta kulkutapamuutoksiin.

Porvoon suunnan lähijunaliikenteen toteuttamisedellytysten arviointi on laadittu Porvoon kaupungin ja Uudenmaan liiton yhteisenä toimeksiantona. Työtä ohjaavaan ryhmään on kuulunut myös Itärata Oy:n sekä Sipoon kunnan ja Keravan kaupungin edustajat. Konsulttina työssä on toiminut Ramboll Finland Oy. Selvityksessä on arvioitu Porvoon suunnan lähijunaliikenteen kehittämisvaihtoehtoja, matkustajamääriä, taloudellisia edellytyksiä (kustannukset ja lipputulot) sekä kytkeytymistä Porvoon ja Helsingin seudun yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmiin.

Tiedotustilaisuuden ohjelma

Avaus, toimitusjohtaja Petteri Portaankorva, Itärata Oy

Itäradan liikenneselvitys, projektipäällikkö Tuomio Lapp, Flou

Porvoon suunnan lähijunaliikenteen toteuttamisedellytysten arviointi, projektipäällikkö Hannu Pesonen, Ramboll Finland Oy

Kommenttipuheenvuoro, maakuntajohtaja Ossi Savolainen, Uudenmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren, Porvoon kaupunki

Keskustelua ja kysymykset

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Pyydämme toimitusten edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen tai Teams-lähetykseen (ilmoita myös sähköpostiosoite, jonne Teams-kutsu toimitetaan) viimeistään 26.4.2023 klo 12.00 mennessä.

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen!