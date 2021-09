JYU mukana laajoissa ekologisuutta ja pandemiasta toipumista tukevissa hankkeissa

Sari Sulkunen: Tekeillä olevassa lukutaitostrategiassa huomioidaan myös aikuisten taitojen kehittäminen 8.9.2021 12:03:58 EEST | Tiedote

Lukutaito on muuttumassa monilukutaidoksi. Suomalaisille tehdään parhaillaan lukutaitostrategiaa, jossa ei unohdeta aikuisten taitojen kehittämistä. Mukana työssä on myös apulaisprofessori Sari Sulkunen Jyväskylän yliopistosta. Hän muistuttaa, että suomalaisten lukutaito on edelleen hyvällä tasolla, monilukutaidossakin kuulumme kärkimaihin.