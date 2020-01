Jyväskylä Euroopan kärkeä tietojärjestelmätieteissä

Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen tutkimus on Euroopan ehdotonta kärkeä. Yliopisto sijoittui juuri julkaistussa tutkimuslistauksessa maineikkaasti sijalle 2.

Tietojärjestelmätieteen alan johtava järjestö AIS (Association for Information Systems) on julkaissut ranking-listan, joka perustuu julkaisuihin tietojärjestelmätieteen neljässä arvostetuimmassa lehdessä viimeisen kolmen vuoden aikana. Jyväskylän yliopisto sijoittui Euroopan listassa toiselle sijalle, ottaen myös Suomen tietojärjestelmätieteen tutkimuksen kärkipaikan.

Maailmanlaajuisessa listauksessa Jyväskylän yliopisto sijoittui sijalle 26.

Tietojärjestelmien kehittämiseen, sovelluksiin, käyttöön, johtamiseen sekä vaikutuksiin keskittyvää tietojärjestelmätiedettä opetetaan tai tutkitaan Suomessa 11 yliopistossa.

– Tämä on tulosta pitkäjännitteisestä työstä tietojärjestelmätieteen tutkimuksen kehittämiseksi tiedekunnassa. Erityisen loistavaa työtä on tehnyt professori Mikko Siponen ja hänen kyberturvallisuuden eri osa-alueisiin keskittyvä tutkimusryhmä. Lisäksi muun muassa professori Pekka Abrahamssonin ryhmän tekoälyn etiikkaan keskittyvä tutkimus on kovassa nousukiidossa, informaatioteknologian tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani, professori Tuure Tuunanen kertoo.

Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen professorit ovat saaneet monia tunnustuksia tutkimuksestaan. Tuunaselle myönnettiin joulukuussa AIS:n tunnustus kansainvälisestä työstä tietojärjestelmätieteen alalla. Siponen kutsuttiin arvostetun Suomen Tiedeakatemia jäseneksi ja Tuunanen valittiin alansa vuoden tutkijaksi kesällä 2019 Tietojenkäsittelytieteen seura ry:n Tietojärjestelmätieteen Special Interest Groupin toimesta.

Vuosien 2015–2019 listausta tarkastellessa Jyväskylä on jaetulla kolmannella sijalla, pitäen kuitenkin Suomen ykköspaikkansa. Tuoreempia julkaisuja vertaillessa Jyväskylän yliopiston sijoitus on kivunnut listalla vielä hieman korkeammalle.

Myös Aalto yliopisto menestyi listauksessa ja oli toiseksi paras suomalainen yliopisto sijoituksin 5 (Eurooppa) ja 51 (maailmanlaajuinen).

