Jyväskylän Kesän puheohjelmassa keskustellaan ekokriisistä, hyvinvoinnista ja lajienvälisistä suhteista

Median tekoälyuutisoinnissa näkyvät totuus ja tieteisfiktio 14.6.2022 14:06:23 EEST | Tiedote

Tekoäly on yksi 2000-luvun mediakeskustelun kuumimpia aiheita. Tällä hetkellä mediakeskustelussa pinnalla on kysymys tekoälyn tietoisuudesta. Keskustelun taustalla on Googlella työskentelevän – sittemmin lomautetun – insinöörin väite, että LaMDA-tekoäly olisi tietoinen, kokeva ja tunteva olento.