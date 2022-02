Jyväskylän normaalikoulu saa kolme uutta rehtoria

Rehtorit johtavat vastuualueensa toimintaa sekä kehittävät, suunnittelevat ja valvovat siihen liittyvää opettajankoulutuksen pedagogisten opintojen ohjattua harjoittelua. Johtoryhmän jäseninä rehtorit osallistuvat myös koko Normaalikoulun johtamiseen ja kehittämiseen.

”Perusopetuksen ja lukion rehtoreilla on tärkeä rooli sekä oppilaiden ja opiskelijoiden että luokanopettajaksi tai aineenopettajaksi opiskelevien opetusharjoittelijoiden oppimisen mahdollistamisessa ja kehittämisessä yhdessä koulun henkilöstön kanssa. Siksi olemme iloisia, että saimme valita kouluasteidemme johtoon sopivimmat henkilöt erinomaisen kokeneiden ja osaavien hakijoiden joukosta”, Normaalikoulun johtava rehtori Antero Hietamäki toteaa.

Jerker Polso perusopetuksen alakoulun rehtoriksi

Normaalikoulun perusopetuksen (vuosiluokat 1–6) rehtorin tehtävään on nimitetty kasvatustieteiden maisteri, apulaisrehtori Jerker Polso.

”Opetuksen ja opettajankoulutuksen alalla Jyväskylä on historian saatossa toiminut esimerkkinä ja tienraivaajana Suomessa. Olen erittäin innoissani ja ylpeä päästessäni liittymään Jyväskylän normaalikoulun osaavaan ja ammattitaitoiseen yhteisöön”, Jerker Polso sanoo.

Polso on toiminut Jyväskylän perusopetuksen kouluissa apulaisrehtorina vuodesta 2016. Hän on työskennellyt koulun johtamistehtävissä myös Qatarin Dohassa ja Arabiemiirikuntien Abu Dhabissa. Lisäksi Polso on toiminut muun muassa luokanopettajana, erityisopettajana, yliopistonopettajana ja tutkijana.

Polso on syntynyt Vantaalla ja kirjoittanut ylioppilaaksi Ressun lukiosta 1994. Hän on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2006 ja erityisopettajaksi 2008.

Johnny Kotro perusopetuksen yläkoulun rehtoriksi

Normaalikoulun perusopetuksen (vuosiluokat 7–9) rehtorin tehtävään on nimitetty kasvatustieteiden maisteri, rehtori Johnny Kotro.

”Olen erittäin otettu valinnasta. Odotan todella motivoituneena syksyä ja sen tuomia mahdollisuuksia lasten ja nuorten tulevaisuuden rakentamisessa”, Johnny Kotro sanoo.

Kotro on toiminut Jyväskylän perusopetuksen kouluissa rehtorina vuodesta 2013 ja oppilaanohjaajana vuodesta 2010. Hän on toiminut useissa kaupungin työ- ja ohjausryhmissä ja on verkostoitunut myös valtakunnallisesti.

Kotro on syntynyt Lappeenrannassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Lappeenrannan Lyseon lukiosta 2001. Hän on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta 2010.

Lukion rehtoriksi Risto Sarvilinna

Normaalikoulun lukion rehtorin tehtävään on nimitetty filosofian maisteri, apulaisrehtori Risto Sarvilinna.

”Olen erittäin otettu kunniasta tulla valituksi tehtävään. Opettajuus ja lukiolaitos ovat minulle hyvin tärkeitä ja on hieno päästä osaksi Jyväskylän yliopistoa ja Normaalikoulua. Toivon, että onnistun tukemaan opettajia vaativassa työssään opiskelijoiden ja harjoittelijoiden parissa”, Risto Sarvilinna toteaa.

Sarvilinna on toiminut Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa Lyseon lukion apulaisrehtorina vuodesta 2019. Hän on työskennellyt opettajana Jyväskylän ja Gradian lukiokoulutuksessa vuodesta 2001. Sarvilinna on arvostettu ja palkittu opettaja ja pedagogiikan kehittäjä, joka on johtanut ja koordinoinut useita merkittäviä koulutuksen kehittämishankkeita. Hän on arvostettu jäsen useissa valtakunnallisissa ja paikallisissa kehittämisryhmissä.

Sarvilinna on syntynyt Ylöjärvellä ja kirjoittanut ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseon lukiosta 1994. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2001.

Rehtorit aloittavat tehtävissään elokuussa

Uudet rehtorit aloittavat tehtävissään lukuvuoden 2022–2023 alussa, 1.8.2022.

Aiemmin Normaalikoulun rehtoreiden tehtäviin on valittu henkilöt koulun omasta henkilöstöstä kuuden vuoden määräajaksi. Nykyisten rehtorien määräaikaisuus päättyy kesällä, ja valitut rehtorit aloittavat toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Muutoksen taustalla on Normaalikoulun johtosäännön muutos.

Kesällä rehtorikautensa päättävät Normaalikoulun alakoulun rehtori Markus Leppiniemi, yläkoulun rehtori Aapo Halonen ja lukion rehtori Kirsti Koski.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluvan Normaalikoulun tehtävänä on järjestää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lisäksi ohjattua opetusharjoittelua opettajaopiskelijoille. Normaalikoulussa on henkilöstöä noin 100, oppilaita noin 1000 ja opetusharjoittelijoita vuosittain noin 800.

