Jyväskylän yliopisto mukana kansainvälisessä yliopistoverkostossa – tule mukaan toimintaan!

Jyväskylän yliopisto ja kuusi muuta eurooppalaista yliopistoa muodostavat yhdessä FORTHEM-allianssin, joka on käynnistetty Euroopan komission rahoituksella. Yliopistot toimivat yhdessä edistääkseen kumppaniyliopistojen välistä liikkuvuutta sekä luodakseen innovatiivisia yhteistyö-, koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksia Euroopassa. FORTHEM tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia alueellisille toimijoille ja kutsuukin nyt yliopiston ulkopuolisia kumppaneita mukaan keskustelemaan, miten yliopistot voisivat paremmin vastata yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin.

FORTHEM aloitti toimintansa syksyllä 2019 ja siitä saakka yhteisiä toimintamalleja on luotu ahkerasti seitsemän kumppaniyliopiston kesken. Verkostoon kuuluu Jyväskylän yliopiston lisäksi Palermon, Burgundin, Valencian, Opolen ja Latvian yliopistot sekä hanketta koordinoiva Mainzin Johannes Gutenbergin yliopisto. Yliopistoyhteisön lisäksi FORTHEM toimii yhteistyökumppanina mm. yksityisten yritysten, koulujen ja muiden julkisten organisaatioiden sekä erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Paljon mahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille

Onko organisaatiosi kiinnostunut tekemään tutkimuslähtöistä yhteistyötä kehittämisprojektin merkeissä tai ottamaan kansainvälisen yliopisto-opiskelijan harjoitteluun? Tai olisivatko koulusi opettajat kiinnostuneita tekemään kansainvälisiä projekteja allianssin kanssa tai osallistumaan erilaisiin tapahtumiin? Onko yhdistyksesi toiminnassa yhteistä tarttumapintaa FORTHEMin toimintojen ja teemojen ympärillä? Oletko mahdollisesti kiinnostunut tekemään kansalaistiedettä yhteistyössä yliopiston tutkijoiden kanssa?

FORTHEM-allianssissa luodaan uudenlaisia yhteistyömalleja korkeakoulujen, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille. Yhteistyössä mukana ovat FORTHEM Labit, jotka ovat asiantuntijaryhmiä muodostuen yliopistojen tutkijoista, opiskelijoista sekä ulkopuolisista kumppaneista. Labeja on yhteensä seitsemän, ja ne toimivat hyvin ajankohtaisten aiheiden äärellä. Labien teemat käsittelevät mm. digitalisaatiota, ilmastomuutosta ja luonnonvaroja, ravitsemusta ja terveyttä eri näkökulmista, maahanmuuttoa ja monikielisyyttä sekä Euroopan kehitystä.

Labit etsivät nyt toimintaansa uusia kumppaneita. Yhdessä kumppanien kanssa pyritään kehittämään innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan kysymyksiin, jotka nousevat FORTHEM Labien ja kumppanien yhteisistä tarpeista. Näin molemmat osapuolet pääsevät vahvistamaan verkostojaan ja toimintaansa kansainvälisessä ympäristössä. Yhteisenä tavoitteena voisi olla esimerkiksi tutkimukseen pohjaavien, innovatiivisten mallien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen.

Pitkin syksyä järjestetään erilaisia työpajoja, joissa FORTHEMin toimintaan ja mahdollisuuksiin pääsee konkreettisesti tutustumaan. Yhteistyön muodot voivat olla käytännössä hyvin kirjavia, joten allianssille voi myös rohkeasti ehdottaa uudenlaisia malleja toimia yhdessä.

FORTHEM on mukana myös Tutkijoiden yö-tapahtumassa 24.9.2021. Tule mukaan kuulemaan lisää verkoston tarjoamista mahdollisuuksista eri sidosryhmille!

FORTHEM-TIETOISKU

FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility) on seitsemän yliopiston muodostama allianssi, jossa toteutetaan syvälle käyvää koulutus- ja tutkimusyhteistyötä ja edistetään yliopisto-opiskelijoiden, tutkijoiden sekä akateemisen että hallinnollisen henkilökunnan kansainvälistymistä - liikkuvuutta, alueellisten sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä opiskelijoiden kansalaisaktiivisuutta.

FORTHEM Labit ovat kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja, jotka pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä tutkimukseen perustuen eri teemoittain:

Food Science

Multilingualism in School and Higher Education

Diversity and Migration

Experiencing Europe

Digital Transformation

Climate and Resources

Resilience, Life Quality and Demographic Change

FIT FORTHEM (Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities) on allianssin kolmevuotinen yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää yhteisiä tutkimus- ja innovaatiokäytäntöjä sekä vahvistaa yliopistojen ja ulkopuolisten tahojen välistä yhteistyötä. Hankkeessa jaetaan parhaita käytäntöjä useilla eri aihealueilla. Kehitykseen halutaan ottaa mukaan koko yliopistoyhteisö sekä muut sidosryhmät.

MITEN MUKAAN?

YRITYKSET JA ERILAISET YHTEISÖT

Osallistu allianssin järjestämiin verkko- ja livetapahtumiin

Verkostoidu ja löydä mahdollisuuksia yhteistyöprojekteihin

Kehitä tutkimukseen perustuvia ratkaisuja yhdessä Labien kanssa

Tarjoa työharjoittelupaikkaa tai projektityötä motivoituneille, kansainvälisille opiskelijoille

OPISKELIJAT

Osallistu allianssin järjestämiin verkko- ja livetapahtumiin

Lähde opiskeluvaihtoon tai lyhytliikkuvuusjaksolle

Opiskele FORTHEM-yliopistojen tarjoamia etäkursseja

Tule mukaan FORTHEM Labeihin

Tee projekteja yhteistyössä kumppaniyliopistojen ja muiden kumppaneiden kanssa

Löydä kansainvälinen harjoittelupaikka

Tee vapaaehtoisprojekti yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa

YLIOPISTON HENKILÖKUNTA

Osallistu allianssin järjestämiin verkko- ja livetapahtumiin

Osallistu FORTHEM Labeihin

Hae rahoitusta kansainvälisessä yhteistyössä ja tee yhteistyöprojekteja

Kehitä tutkimustyöhön perustuvia ratkaisuja yhdessä FORTHEM- ja muiden kumppaneiden kanssa

Vieraile kumppaniyliopistossa

Työskentele ja jaa ajatuksia sekä parhaita käytäntöjä kansainvälisten kollegojen kanssa

Lisätietoja:

Mira Väyrynen, +358 46 920 5161, mira.j.vayrynen@jyu.fi

FORTHEM nettisivut: https://www.forthem-alliance.eu/