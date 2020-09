Jyväskylän yliopisto nousussa maailman parhaiden tutkimusyliopistojen listalla

Jyväskylän yliopisto sijoittui välille 401-500 tutkimuspainotteisia yliopistoja vertailevalla Times Higher Education World University Rankings (THE) -listalla. Kaikkiaan vertailuun oli otettu mukaan yli 1500 maailman huippuyliopistoa. Suomalaisten yliopistojen vertailussa yliopisto oli jaetulla 7. sijalla.

Yliopiston sijoitus oli viime vuoden listauksessa välillä 501-600. Vertailussa lasketaan tarkka sijoitus ainoastaan 200 parhaalle yliopistolle.

Vertailun arviointikriteereissä painoarvo on 60-prosenttisesti tutkimuksessa, sen volyymissä, rahoituksessa, tieteellisten julkaisujen vaikuttavuudessa ja yliopiston maineessa globaalissa tiedeyhteisössä. Kaikkiaan tulosindikaattoreita on 13, ja ne mittaavat tutkimuksen lisäksi opetusta (30 %), kansainvälisyyttä (7,5 %) sekä yritysyhteistyötä ja innovaatioita (2,5 %).

- Koulutuksen ja tutkimuksen indikaattoreiden osalta THE:n toteuttamilla kansainvälisillä mainekyselyillä on rankingissa painavin osuus. Siksi pitkäjänteinen työ kansainvälisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön, liikkuvuuden ja tiedeviestinnän aloilla on keskeistä, vararehtori Henrik Kunttu arvioi.

