Jyväskylän yliopisto tarjoaa opintoja ja ohjausta Ukrainan sotaa paenneille opiskelijoille

Huippuyksikössä musiikki on tutkijoille intohimo 3.5.2022 10:47:35 EEST | Tiedote

Musiikki on alue, jossa tutkija voi lähestyä aihettaan erittäin monista suunnista ja monin eri menetelmin. Tämä toteutuu Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippuyksikössä (CoE MMBB). Suomen Akatemian vuoden alussa valitseman huippuyksikön pitkäjänteiset tutkimukset kestävät vuoden 2029 loppuun saakka. Hanketta johtaa Jyväskylän yliopiston musiikin professori Petri Toiviainen. Mukana on Helsingin yliopisto. Projektissa on kuusi päätutkijaa.