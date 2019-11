Jyväskylän yliopistolle lähes 100 000 euroa journalismin tutkimukseen

Kasvatus- ja koulutusalan ammatteihin vetoa – Jyväskylän yliopistolla työstetään suosituksia Euroopan komissiolle 14.11.2019 10:09:23 EET | Tiedote

Euroopassa koulutusalan vetovoima on hiipumassa ja ongelmaan on herätty. Komissio on koonnut laajan verkoston miettimään asiaa. Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti isännöi maanantaina 18.11.2019 eurooppalaista koulutuspolitiikkaa kehittävän hankeverkoston "European Education Policy Network on Teachers and School Leaders" (EEPN) ensimmäistä vuosikonferenssia.