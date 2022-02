Jyväskylän yliopistolle yli 1,3 miljoonan rahoitus uuden kiihdyttimen hankintaan

Suomen Akatemia myönsi fysiikan laitokselle 1,32 miljoonan euron rahoituksen uuden 3,0 megavoltin (MV) kiihdyttimen hankintaan. Hankkeen kokonaissuuruus on 1,89 miljoonaa euroa. Kun hankittava kiihdytin korvaa nykyisen 1,7 MV:n Pelletron-kiihdyttimen vuonna 2024, se vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön niin teollisuuden kuin paikallisten, kansallisten ja kansainvälistenkin tutkimusryhmien kanssa.

Suuren virran protonisuihkuilla ja neutronimuunninkohtioilla saavutetaan uusia säteilytysmahdollisuuksia, joista hyötyvät niin soveltava biolääketiede, ydinastrofysiikka kuin elektroniikan säteilytestauskin. Uudet tutkimussuunnat yhdistettynä kiihdytinpohjaisiin karakterisointimenetelmiin luovat ympärilleen ainutlaatuisen osaamiskeskittymän, joka tuottaa osaavia ihmisiä, innovaatioita ja tutkimustuloksia yhteiskunnan tarpeisiin.

"Suomen Akatemian myöntämä rahoitus mahdollistaa kiihdytinlaboratorion tutkimuksen monipuolistamisen, ja on myös itsessään vahva tunnustus kiihdytinpohjaiselle tutkimukselle", hankkeen johtaja, kiihdytinpohjaisen materiaalifysiikan professori Timo Sajavaara iloitsee.

Kiihdytinlaboratorion pääkiihdytin, K130-syklotroni, on nyt ollut lähes päivälleen 30 vuotta päivittäisessä tutkimuskäytössä, ja VTT:ltä lahjoituksena saatu Pelletron-kiihdytinkin on ollut Jyväskylässä 15 vuotta aktiivikäytössä. "Kun reilun kahden vuoden päästä Pelletron pääsee eläkkeelle, on se palvellut suomalaista tiedettä ja tutkimusta jo lähes neljä vuosikymmentä. Voi hyvin perustein sanoa, että kiihdyttimiin ja kiihdytinpohjaiseen tutkimukseen tehdyt investoinnit ovat kestäviä ja kantavat pitkälle!" Sajavaara jatkaa.