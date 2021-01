Jyväskylän yliopiston englanninkielisten ohjelmien hakijamäärä jatkoi kasvua

Syksyllä 2021 alkavat Jyväskylän yliopiston englanninkieliset maisteriohjelmat houkuttelivat jälleen ennätysmäärän kansainvälisiä ja kotimaisia hakijoita.

Eilen päättynyt hakuaika toi yliopistolle yhteensä 1783 hakemusta, jotka kilpailevat yhteensä 307 aloituspaikasta yliopiston 16 eri maisteriohjelmassa. Hakijoita oli yhteensä 1373, sillä yksi hakija voi hakea useampaan ohjelmaan. Viime vuonna hakijoita oli 1304 ja hakemuksia saatiin 1722.

Hakijamäärissä mitattuna suosituimmat kohteet olivat edellisvuosien tapaan kauppakorkeakoulussa: International Business and Entrepreneurship (296 hakemusta), Digital Marketing and Corporate Communication (238), Banking and International Finance (195) sekä Corporate Environmental Management (152). Yli sata hakemusta saivat myös kasvatustieteiden Educational Sciences ja informaatioteknologian Information Systems sekä kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden yhteisohjelma Development, Education and International Cooperation.

Jyväskylän yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin haettiin kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Tällöin hakija voi samalla sähköisellä hakulomakkeella hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka voivat olla minkä tahansa yhteishakuun osallistuvan korkeakoulun tarjoamia.

Maisteriohjelmat hieno väylä kansainvälistymiseen

Hakijoita oli kaikkiaan 102 eri maasta, suurimpana ryhmänä suomalaiset, 330 hakijaa. EU/ETA-maiden ulkopuolisia hakijoista oli 904.

–Hakutulos kertoo siitä, että Jyväskylän yliopiston koulutusosaaminen tunnetaan eri puolilla maailmaa ja että ohjelmamme ovat vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä. On hienoa, ettei koronapandemia vähentänyt hakijamäärää. Iloitsen myös siitä, että kansainväliset maisteriohjelmamme houkuttelevat runsaasti suomenkielisiä opiskelijoita. Kansainvälinen ohjelma voi toimia erinomaisena kansainvälistymisen välineenä nyt, kun yhteydet ulkomaille ovat epävarmoja, vararehtori Marja-Leena Laakso sanoo.

Ohjelmat ovat tarjolla niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille hakijoille. Niihin voivat hakea soveltuvan korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet. Ohjelmien kesto on kaksi vuotta ja laajuus 120 opintopistettä. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta peritään lukuvuosimaksu ja osalle opiskelijoista yliopisto myöntää apurahan lukuvuosikustannusten kattamiseen.

Yliopistossa opiskelee vuosittain yli 1000 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin 250 opiskelee englanninkielisissä maisteriohjelmissa ja loput tohtoriohjelmissa tai vaihto-opiskelijoina.

Lisätietoja:

Vararehtori Marja-Leena Laakso, puh. 040 805 4024, marja-leena.laakso@jyu.fi

Hakijapalvelut, suunnittelija Emilia Tolvanen, 040 805 3018, emilia.tolvanen@jyu.fi