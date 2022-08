Jyväskylän yliopiston ensimmäinen täydennyshaku kiinnosti

Huoltovarmuuskeskukselta rahoitusta kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuusverkostojen kehittämiseen 3.8.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan professori Mikko Siposen hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa ja ohjeita yritysverkostojen kyberturvallisuusyhteistyötä varten, on saanut Huoltovarmuuskeskukselta 172 545 euron rahoituksen. Hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 241 629 euroa.