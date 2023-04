Jyväskylän yliopiston hallituksen uudeksi yliopistoyhteisön ulkopuoliseksi jäseneksi Marja Makarow

FT Marja Makarow toimii parhaillaan eurooppalaisen tutkijoiden yhteisön Academia Europaean presidenttinä ja Euroopan Innovaationeuvoston (EIC) hallituksen jäsenenä. Marja Makarow on toiminut aikaisemmin muun muassa Helsingin yliopiston vararehtorina sekä soveltavan biokemian ja molekyylibiologian professorina, Euroopan tiedesäätiön (ESF) pääjohtajana, Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaavana ylijohtajana ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin hallintoneuvostossa sekä Biokeskus Suomen johtajana. Hän on myös toiminut usean yliopiston hallituksissa ja on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

- Yliopistokollegio haki hallitukseen laajempaa yliopistomaailman ja kansainvälisten toimintaympäristöjen tuntemusta. Olemme erittäin iloisia, että saamme Marja Makarowin erittäin monipuolisen osaamisen ja kokemuksen täydentämään Jyväskylän yliopiston hallitusta, yliopistokollegion puheenjohtaja Kaisa Miettinen sanoo.

Yliopistokollegio valitsi vuonna 2021 yliopiston ulkopuolelta tuleviksi hallituksen jäseniksi Tapio Huttulan, Antti Koivulan ja Hanna Maulan toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2023. Tapio Huttula on eronnut yliopiston hallituksesta 1.1.2023 lukien.

Kollegio on haastatellut Antti Koivulaa ja Hanna Maulaa 14.2.2023. Yliopistokollegio valitsi heidät jatkamaan hallituksen jäseninä toimikauden 1.1.2024-31.12.2025. Hallitus valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa.

Yliopiston hallituksen jäsenet ovat:

Pääjohtaja, professori Antti Koivula

Viestintä- ja brändijohtaja Hanna Maula

Professori Marja Makarow

Professori Pekka Koskela

Professori Terhi-Anna Wilska

Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio

Opiskelija Ira Vainikainen

Lisätietoja:

Kaisa Miettinen

Yliopistokollegion puheenjohtaja, professori

puh. 050 373 2247