Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu sallii tekoälyn käytön opiskelussa

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE) on tehnyt linjauksen, jonka mukaan tekoälyn käyttöä ei yritetä kieltää tai jyrkästi rajoittaa opiskelussa.

”Meidän näkökulmamme on, että tekoälysovellukset ovat kehittyvää teknologiaa ja osa tärkeitä tulevaisuuden työelämätaitoja. Niillä on jo nyt monia hyödyllisiä ja opiskelijaa auttavia käyttötapoja, joten haluamme rajoittamisen sijaan opastaa opiskelijoita mahdollisuuksien äärelle”, kertoo JSBE:n koulutuksesta vastaava varadekaani Vilma Luoma-aho.

Tekoälysovellukset, kuten eniten julkisuutta saanut ChatGPT, ovat kaikkien saatavilla ja niitä on myös helppo käyttää. Siksi aihe on puhuttanut myös korkeakoulumaailmassa, ja joissain oppilaitoksista on päädytty myös päinvastaisiin linjauksiin.

”On ihan totta, että tekoälyä voi käyttää huijaamiseen kirjallisissa tehtävissä. Sitä on kuitenkin mahdotonta valvoa tai todentaa. Siksi meistä on kaikkien etu, että annamme tässä vaiheessa sekä opettajille että opiskelijoille raamit, joiden mukaan toimia”, perustelee aiheeseen omassa opetuksessaan perehtynyt apulaisprofessori Mikko Rönkkö.

Ohjeistuksen mukaan opiskelijalla on vastuu omasta oppimisestaan ja pelisääntöjen noudattamisesta. Opettajien puolestaan täytyy antaa sellaisia tehtäviä, että niitä ei käytännössä voi läpäistä pelkästään geneerisellä tekoälyn tuottamalla tekstillä.

”Koska kyse on uudesta asiasta, joudumme varmasti päivittämään ja täsmentämään linjaustamme. Halusimme kuitenkin antaa jotain ohjeistusta mahdollisimman nopeasti, jotta jokaisen opettajan ja opiskelijan ei tarvitse itse pohtia asiaa ja sen merkitystä puhtaalta pöydältä”, Luoma-aho toteaa.

Mikko Rönkkö painottaa, että tekoälyn kielimallit ovat kehittyvää teknologiaa, joka paranee ja integroituu ajan myötä moniin nyt jo käytössä oleviin työkaluihin.

”Jos nyt kielletään kielimallin käyttö ChatGPT:n kautta, niin kiellämmekö myös Googlen hakukoneen tai Wordin oikoluvun käytön, kun ne alkavat tuottaa vastauksia ja korjausehdotuksia samalla teknologialla? Kielimallit ovat jo käytössä yrityselämässä, joten opiskelijoiden pitää oppia käyttämään niitä oikein. Näiden kieltäminen olisi lyhytnäköistä”.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

apulaisprofessori Mikko Rönkkö, puh. +358408053177

varadekaani, professori Vilma Luoma-aho, puh. +358408053098